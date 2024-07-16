Trump, suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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Trump, suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı

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ABD eski Başkanı ve yeni seçimlerde başkan adayı olan Donald Trump, kendisine yönelik yapılan suikast girişiminin ardından bugün Wisconsin eyaletinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne (RNC) katıldı. RNC tarafından paylaşılan görüntüde, Trump'ın sağ kulağının bandajlı olduğu görüldü.

16.07.2024 10:45
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ABD eski Başkanı ve yeni seçimlerde başkan adayı olan Donald Trump, kendisine yönelik yapılan suikast girişiminin ardından bugün Wisconsin eyaletinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne (RNC) katıldı. RNC tarafından paylaşılan görüntüde, Trump'ın sağ kulağının bandajlı olduğu görüldü.

ABD Başkan adayı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletindeki Butler kentinde düzenlediği miting sırasında suikast girişimine uğradı. Trump, konuşma yaptığı sırada duyulan silah seslerinin ardından kürsünün yanına yere yattı ve ABD Gizli Servis ekipleri, Trump'ı korumak için etrafını sardı. Ayağa kalkan Trump'ın sağ kulağının üst kısmında yaralanma olduğu görüldü.

Trump, suikast girişiminden sonra bugün Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. RNC tarafından paylaşılan görüntülerde, Trump'ın sağ kulağında bandaj olduğu görüldü.

Trump, suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi\'ne katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

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