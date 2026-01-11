Trump\'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Amerikan Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı Grönland'ın olası bir işgali için Amerikan özel birlik komutanlığına (JSOC) ayrıntılı bir plan hazırlama talimatı verdiği iddiasıyla gündeme oturdu.

İngiltere merkezli The Mail on Sunday gazetesi kaynaklı habere göre Trump, özel kuvvetler komutanlarından Grönland'a yönelik askeri senaryoları içeren "düşmanlık planları" hazırlamalarını istedi.

İLK SOMUT ADIM GELDİ

Bu gelişme, Trump'ın stratejik Kuzey Atlantik adasını ABD'nin kontrolüne alma arzusunu daha önceki beyanlarının somut bir adımı olarak yorumlanıyor.

TRUMP'IN AKLINDAN ÇIKMIYOR

Trump daha önce Grönland'ı satın alma fikrini ve gerekirse adayı ilhak etme yönündeki düşüncelerini açıkça dile getirmiş; bunun ulusal güvenlik açısından gerekli olduğunu savunmuştu. Ancak bölge liderleri ve NATO müttefikleri bu söylemlere sert tepki gösteriyor. Grönlandlı siyasi liderler, "Amerikalı olmak istemiyoruz" diyerek kendi kaderlerini belirleme hakkını vurguladı ve dış baskıya karşı çıktılar.

DANİMARKA'DAN PLANA SERT TEPKİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de ABD'nin böyle bir adımının NATO müttefikliğini sarsacağını belirterek Washington'a açıkça karşı çıktı. Trump yönetimi ise adanın Rusya veya Çin'in nüfuzuna bırakılmaması gerektiğini savunuyor ve tüm seçeneklerin masada olduğunu yineliyor.