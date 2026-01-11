Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir

Trump\'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba\'nın başkanı olabilir
11.01.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio hakkında yaptığı esprili ama dikkat çekici paylaşımla gündem oldu. Trump, Rubio'nun bir sonraki görevinin Küba'nın liderliği olabileceğini ima ederek siyasi kulisleri hareketlendirdi. Trump yönetiminde birçok önemli görev üstlenmiş bir isim olan Rubio Dışişleri Bakanlığının yanı sıra geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı ve geçici Ulusal Arşivci olarak görev yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yakında yeni bir görev üstlenebileceğini ima ederek, bu görevin Küba başkanlığı olabileceğini söyledi. Trump'ın açıklaması, hem siyasi kulislerde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Trump, Pazar günü Truth Social platformunda, bir kullanıcının Rubio'nun Küba'daki mevcut yönetimin çökmesi halinde ülkenin başına geçebileceği yönündeki esprili paylaşımına, "Bana da uygun geliyor" yanıtını verdi.

RUBİO'NUN GÖREV LİSTESİ UZADIKÇA UZUYOR

Marco Rubio, Trump yönetiminde üstlendiği çok sayıda görevle dikkat çekiyor. Hâlihazırda ABD Dışişleri Bakanı olan Rubio, aynı zamanda geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı ve geçici Ulusal Arşivci olarak görev yapıyor. Rubio, geçtiğimiz ağustos ayına kadar kısa bir süre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yöneticiliğini de yürütmüştü.

Bir dönem aynı anda dört önemli devlet görevini üstlenen Rubio'nun bu yoğun temposu, internette çok sayıda espri ve caps'e konu oldu.

"HER YENİ İŞ RUBİO'YA VERİLECEK" ESPRİLERİ

Rubio'nun geniş görev yelpazesi, sosyal medyada "yeni bir görev çıktığında Trump'ın yine Rubio'yu seçeceği" yönünde binlerce mizahi paylaşıma neden oldu. Bu paylaşımlarda Rubio için Venezuela cumhurbaşkanlığından Minnesota valiliğine, Grönland'daki üst düzey görevlere kadar pek çok hayali pozisyon sıralandı.

Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir

En sık kullanılan görsellerden biri ise, 28 Şubat 2025'te Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışma sırasında, Rubio'nun koltuğunda geriye çekilmiş ve belirgin şekilde rahatsız görünen fotoğrafı oldu.

SPOR DÜNYASI İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Ateşli bir spor tutkunu olan Rubio'nun, Miami Dolphins'in baş antrenörü ve genel menajeri olacağı yönündeki söylentiler de gündeme gelmişti. Rubio, X platformunda yaptığı açıklamada bu iddiaları net bir dille yalanlayarak, "Odak noktam küresel gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli arşivleri olmaya devam etmeli" ifadelerini kullanmıştı.

KÜBA VE VENEZUELA MESAJLARI

Trump'ın Rubio'ya yönelik Küba iması, Washington'un Karayip ülkesiyle ilgili politikasını yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi. Rubio, daha önce yaptığı açıklamalarda Küba'nın Venezuela üzerindeki etkisine dikkat çekmiş, Nicolas Maduro'nun korunmasında Kübalı unsurların rol oynadığını öne sürmüştü.

Trump ise son açıklamasında Küba'yı sert sözlerle uyararak, "Venezuela'dan Küba'ya artık petrol ya da para gitmeyecek" dedi ve Havana yönetimini "çok geç olmadan bir anlaşma yapmaya" çağırdı.

ABD Başkanı, Truth Social'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Küba, yıllarca Venezuela'dan gelen büyük miktarda petrol ve parayla ayakta kaldı. Buna karşılık, Venezuela'daki diktatörlere güvenlik hizmeti sağladı. Venezuela artık haydutlar tarafından rehin tutulmayacak."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Gündem, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü

20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:37
Fenerbahçe’nin gündemindeki Nkunku’dan geleceğiyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 21:27:04. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.