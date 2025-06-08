Trump\'tan Elon Musk\'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Elon Musk'ı, siyasi rakiplerine destek vermesi halinde "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyardı. Bu sert açıklama, Musk'ın sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı ve Trump'ın adının "Epstein dosyalarında" geçtiği yönündeki iddiasını içeren paylaşımını silmesinin hemen ardından geldi.

Trump'tan Net Mesaj: "Bunun Bedelini Öder!"

NBC News'e konuşan Trump, Musk'ın, kendisinin bütçe yasa tasarısına karşı çıkan Demokratlara mali destek vermesi durumunda sonuçlarına katlanacağını belirtti. Trump, Musk'a yönelik tehditlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Eğer böyle bir şey yaparsa, bunun bedelini ödemek zorunda kalır."

Donald Trump ile Elon Musk arasındaki bir dönem sıcak olan dostluk, yerini karşılıklı suçlamalara ve gerilime bırakırken, Musk'ın siyasi hamleleri de dikkat çekiyor. Musk, 220 milyon takipçisine hitaben X üzerinden yaptığı ankette, "Yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" diye sordu. Yapılan ankete katılan 5,6 milyon kişinin %80'i bu fikri destekleyince Musk, bu sonucu "Kader bu" sözleriyle yorumladı. Hatta, bir takipçisinin önerdiği "Amerika Partisi" ismini de desteklediğini açıkladı. Bu isim, Musk'ın 2024 seçimleri için Trump ve Cumhuriyetçi adaylara 239 milyon dolar aktardığı süper PAC (bağış komitesi) ile de örtüşüyor.

Bir zamanlar müttefik olan Trump ve Musk arasındaki gerilim, karşılıklı hakaretler ve sert açıklamalarla tam anlamıyla bir savaşa dönüştü. Trump, Musk'la barışmak için görüşme ihtimali sorulduğunda ABC News'e "Aklını kaybetmiş adam mı? Pek sayılmaz," ifadelerini kullandı.

Görünüşe göre bu çatışmanın temelinde, Trump'ın büyük önem atfettiği iç harcamalar paketi olan "One Big Beautiful Bill" yer alıyor. Musk, bu yasa tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti. Trump ise buna karşılık olarak, Musk'ın şirketlerinin devlet teşviklerini keseceği tehdidinde bulundu. Tansiyon, bu hafta içinde Musk'ın Trump'ın azledilmesi gerektiğini savunmasıyla daha da yükseldi. Ayrıca, Jeffrey Epstein skandalına Trump'ı bağlayan asılsız iddiaları yayarak tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Bu iddialar Cumhuriyetçi politikacılar tarafından hızla yalanlandı.

Eğer Musk gerçekten yeni bir siyasi parti kurmayı planlıyorsa, eyalet bazında oldukça karmaşık yasal prosedürlerle uğraşması gerekecek. Ayrıca, süper PAC'ler üzerinden yapılan yüksek miktarlı bağışların aksine, siyasi partilere doğrudan yapılan bağışlar federal yasalarla sınırlandırılmış durumda.

Yaşanan bu ayrılığın ardından ABD Kongresi'ndeki isimler taraf seçmek zorunda kalıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Musk'ın eleştirilerini görmezden gelerek Trump'ın tartışmalı yasa tasarısını savundu: "Amerikan halkı düşük vergiler, güçlü ekonomi, güvenli sınırlar ve enerji bağımsızlığı istiyor." Başkan Yardımcısı JD Vance ise, Trump'ın fevri davrandığı yönündeki iddiaları "saçmalık" olarak niteledi. Trump'a yakın isimler, Musk'ın Epstein hakkındaki suçlamalarına karşı savunmaya geçti.