Trump\'tan Gazze için 60 Günlük Ateşkes Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini söyledi. Hamas'ı, Katar ve Mısırlı yetkililerin kendilerine ileteceği "nihai teklifi" kabul etmeye çağırdı.

Kendi sosyal medya hesabı Truth Social'da bir paylaşım yapan ABD Başkanı, önerilen 60 günlük ateşkes sırasında "savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla çalışacaklarını" söyledi.

Ateşkes koşullarının ne olduğunu ayrıntılı olarak açıklamayan Trump şunları yazdı:

"Barışı getirmek için çok çaba sarf eden Katarlılar ve Mısırlılar bu son teklifi iletecekler. Umarım... Hamas bu anlaşmayı kabul eder, çünkü daha iyisi olmayacak - SADECE DAHA DA KÖTÜ OLACAK."

ABD Başkanı'nın önümüzdeki hafta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesi planlanıyor.

Trump ayrıca Netanyahu'nun, Gazze'deki düşmanlıkları sona erdirmek istediğine inandığını söyledi:

"Şunu söyleyebilirim ki, istiyor. Sanırım önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varacağız."

İsrail, kısa süre önce Gazze'nin kuzeyinde tahliye emri verdi ve bölgeye saldırılarını artırdı.

Bir önceki ateşkes, Mart ayında İsrail'in Gazze'ye yeni saldırılar başlatmasıyla sonlanmıştı.

İsrail bunu "Hamas'ın terör saldırıları düzenlemeye, güç toplamaya ve yeniden silahlanmaya hazır olmasını önlemek" için olduğunu söylemişti.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkes üç aşamadan oluşacaktı ancak ilk aşamada sona erdi.

İkinci aşama, kalıcı bir ateşkes yapılmasını, İsrail'deki Filistinli mahkumların salıverilmesi karşılığında Gazze'deki İsrailli rehinelerin geri verilmesini ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyordu.

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından Gazze'de başlattığı saldırılarda en az 56.647 kişi öldürüldü. Gazze'de öldürülenlerin sayısı devam eden İsrail saldırıları nedeniyle her gün artıyor.