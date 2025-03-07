Trump'tan Güney Afrika için yaptırım kararı - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan Güney Afrika için yaptırım kararı

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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'daki çiftçilere kötü muamelede bulunulduğunu öne sürerek; ülke için aldıkları yaptırım kararlarını açıkladı.

07.03.2025 19:18  Güncelleme: 19:34
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'daki çiftçilerin kötü muamele gördüğünü belirterek, "Güney Afrika, ülkedeki uzun süreli çiftçilere korkunç davranıyor. Topraklarına ve çiftliklerine el koyuyorlar ve bundan çok daha kötü. Şu anda olmak için kötü bir yer ve tüm federal finansmanı durduruyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak tarihinden bu yana birçok ülkeye yaptırım uygularken; son olarak Güney Afrika için yaptırım kararı aldı.

BU KEZ HEDEFTE GÜNEY AFRİKA VAR

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Başkan Trump, "Güney Afrika, ülkedeki uzun süreli çiftçilere korkunç davranıyor. Topraklarına ve çiftliklerine el koyuyorlar ve bundan çok daha kötü. Şu anda olmak için kötü bir yer ve tüm federal finansmanı durduruyoruz" dedi.

"ABD'YE DAVET EDECEĞİZ"

Trump ayrıca "Güney Afrika'dan güvenlik nedeniyle kaçmak isteyen tüm çiftçiler, aileleriyle birlikte hızlı bir vatandaşlık süreciyle ABD'ye davet edilecektir. Bu süreç derhal başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump\'tan Güney Afrika için yaptırım kararı
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Güney Afrika için yaptırım kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • M. Yudal:
    Adam tam bir güç zehirlenmesi yaşıyor. 68 3 Yanıtla
  • ayd121212:
    Bu delinin amacı Güney Afrika, Birleşmiş milletlere İsrail’i ilk dava açan ülkenin Güney Afrika olduğunu bildiği için sudan sebeplerle mana yapıp ülkeyi kaosa götürme peşinde. Ne kadar sevgi pıtırcığı baksanıza başka ülkenin köylüsünün bile menfaatini korumakla kalmıyor, üstüne vatandaşlık vereceğim diyor.Sanırım ABD tarlada çalışacak kimse kalmamış. 54 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    E İSRAİL LE DIKLENMENIN ELBET BIR BEDELI OLACAKTI GÜNEY AFRİKA ICIN, SIRA GELDI TRUMP DA GEREGINI YAPTİ 19 33 Yanıtla
    ayd121212:
    sende kutluyorsun yani, dünyanın delisi 0 0
  • Burak üstün:
    Tüm Avrupa Asya ülkeleri bir araya gelipte bi Amerikayı baskı altına alamıyor yazıklar olsun halbuki adam fırsat veriyor birleşin bana karşı diye 34 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    vayoc bizide al çiftçiyiz 20 12 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Simdi degilse ne zaman diyor.... Çin disinda kendine kafa tutacak guc yok.. Çin ne zaman Dünya siyasetinde aktif hale gelir bilinmez. o sure boyunca madem tek benim o halde neden oraya buraya bosa para harciyorum. orayi da alayim burayi da alayim olmadi en kazancli nasil olacaksam onu saglayayim diyor.. Ukrayna'ya ne diye 350 milyar dolar harcadik ki. bi kismini geri alayim degerli maden anlasmasi ile misali.. simdi degilse ne zaman... sirket sahibi hesabi kazan kazan istiyor bedavaya ona buna suna para akitmam diyor. 6 0 Yanıtla
  • 34ts6665:
    bunun biyerleri sağlam kalınıyor da dur bakalım 3 0 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Orta Doğu da İsrail'in süper güç olabilmesi için ABD; Büyük Balık, küçük balığı yutar politikasını hız kesmeden devam ettiriyor. 0 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    tipe bak 0 0 Yanıtla
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