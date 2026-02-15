Trump'tan Hamaney'e açık gözdağı: Aynı yerde uzun süre uyuyamazdım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan Hamaney'e açık gözdağı: Aynı yerde uzun süre uyuyamazdım

Trump\'tan Hamaney\'e açık gözdağı: Aynı yerde uzun süre uyuyamazdım
15.02.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile tırmanan gerilim sürerken İran'ın dini lideri Hamaney hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, "Ben İran'ın dini lideri olsaydım, aynı yerde uzun süre uyumaktan korkardım" sözleriyle güvenlik ve tehdit imasında bulunurken, Hamaney'in konumunu bildiklerini ve isterse bunu canlı yayında açıklayabileceğini söyleyerek ABD–İran hattındaki tansiyonu daha da yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilim sürerken ülkenin dini lideri Ali Hamaney hakkında dikkat çeken ve sert ifadeler kullandı. Trump, "Eğer ben İran'ın dini lideri olsaydım, aynı yerde uzun süre uyumaktan korkardım" sözleriyle Tahran yönetimine açık bir gözdağı verdi. Trump, Hamaney'in bulunduğu konumu canlı yayında açıklama tehdidinde de bulundu

TRUMP'TAN GÜVENLİK VE TEHDİT İMASI

Trump'ın bu çıkışı, ABD ile İran arasındaki nükleer kriz, bölgesel çatışmalar ve karşılıklı tehditlerin yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Açıklama, Washington'un İran liderliğine yönelik güvenlik baskısını artırdığı şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında daha da ileri giderek, Ali Hamaney'in konumunu bildiklerini ima etti.

"İSTERSEM KONUMUNU CANLI YAYINDA AÇIKLARIM"

Trump, İran'ın dini liderinin yerinin gizli olmadığına işaret ederek, Hamaney'in konumunu canlı yayında açıklayabileceğini söyledi. Bu ifade, doğrudan bir tehdit içermese de ABD'nin İran liderliği üzerindeki istihbarat üstünlüğüne vurgu olarak değerlendirildi.

Trump'ın sözleri daha önce İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasını yeniden sertleştirdiğinin işareti olarak yorumlandı.

ABD–İRAN HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Washington ile Tahran arasındaki ilişkiler, İran'ın nükleer programı, Orta Doğu'daki dengeler ve bölgesel güvenlik başlıkları nedeniyle uzun süredir gerginliğini koruyor. ABD, İran'a yönelik yaptırımları ve askeri caydırıcılığı gündemde tutarken, İran cephesi ise olası bir saldırının ağır sonuçları olacağı uyarısında bulunuyor.

DİPLOMASİ VE TEHDİT AYNI ANDA

Trump yönetimi bir yandan İran'la müzakere kapısının tamamen kapanmadığını söylese de, yapılan bu tür açıklamalar askeri ve siyasi baskının süreceğini ortaya koyuyor.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Hamaney'e açık gözdağı: Aynı yerde uzun süre uyuyamazdım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...
Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O’Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:47:27. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Hamaney'e açık gözdağı: Aynı yerde uzun süre uyuyamazdım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.