Trump\'tan Hamaney\'e açık gözdağı: Aynı yerde uzun süre uyuyamazdım

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilim sürerken ülkenin dini lideri Ali Hamaney hakkında dikkat çeken ve sert ifadeler kullandı. Trump, "Eğer ben İran'ın dini lideri olsaydım, aynı yerde uzun süre uyumaktan korkardım" sözleriyle Tahran yönetimine açık bir gözdağı verdi. Trump, Hamaney'in bulunduğu konumu canlı yayında açıklama tehdidinde de bulundu

TRUMP'TAN GÜVENLİK VE TEHDİT İMASI

Trump'ın bu çıkışı, ABD ile İran arasındaki nükleer kriz, bölgesel çatışmalar ve karşılıklı tehditlerin yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Açıklama, Washington'un İran liderliğine yönelik güvenlik baskısını artırdığı şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında daha da ileri giderek, Ali Hamaney'in konumunu bildiklerini ima etti.

"İSTERSEM KONUMUNU CANLI YAYINDA AÇIKLARIM"

Trump, İran'ın dini liderinin yerinin gizli olmadığına işaret ederek, Hamaney'in konumunu canlı yayında açıklayabileceğini söyledi. Bu ifade, doğrudan bir tehdit içermese de ABD'nin İran liderliği üzerindeki istihbarat üstünlüğüne vurgu olarak değerlendirildi.

Trump'ın sözleri daha önce İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasını yeniden sertleştirdiğinin işareti olarak yorumlandı.

ABD–İRAN HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Washington ile Tahran arasındaki ilişkiler, İran'ın nükleer programı, Orta Doğu'daki dengeler ve bölgesel güvenlik başlıkları nedeniyle uzun süredir gerginliğini koruyor. ABD, İran'a yönelik yaptırımları ve askeri caydırıcılığı gündemde tutarken, İran cephesi ise olası bir saldırının ağır sonuçları olacağı uyarısında bulunuyor.

DİPLOMASİ VE TEHDİT AYNI ANDA

Trump yönetimi bir yandan İran'la müzakere kapısının tamamen kapanmadığını söylese de, yapılan bu tür açıklamalar askeri ve siyasi baskının süreceğini ortaya koyuyor.