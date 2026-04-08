Trump'tan Hürmüz Boğazı'nda Barış Vurgusu - Son Dakika
Trump'tan Hürmüz Boğazı'nda Barış Vurgusu

Trump\'tan Hürmüz Boğazı\'nda Barış Vurgusu
08.04.2026 08:59
Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunu düzenleyeceklerini ve İran ile ateşkesi duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dünya barışı için 'büyük bir gün' olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunu düzenlemeye yardımcı olacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesin duyurulmasına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, dünya barışı için büyük bir gün olduğunu kaydederek, İran'ın bunun gerçekleşmesini istediğini ve 'artık bıktığını' ifade etti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunun düzenlenmesine yardımcı olacağını ve pek çok olumlu adım atılacağını aktaran Trump, "Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden inşa sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyi yükleyeceğiz ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için orada bulunacağız. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi bu, Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump'tan Hürmüz Boğazı'nda Barış Vurgusu - Son Dakika

