Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı Uyarısı

Trump\'tan İran\'a Hürmüz Boğazı Uyarısı
21.06.2026 17:26
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Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları için uyarıda bulundu ve müzakereler için 60 gün başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz. Ülkenize bile geri dönemezsiniz" uyarısında bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına Hürmüz Boğazı konusunda açıklama yaptı. Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek dün Boğaz'ın kapatılacağını duyuran İranlı yetkililerden böyle bir şey yapmamasını istedi. İranlı yetkililerle görüştüğünü vurgulayan Trump, onlara "Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz. Ülkenize bile geri dönemezsiniz" uyarısında bulunduğunu kaydetti.

Trump ayrıca, gerekmesi halinde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de dile getirdi. Böyle bir durumda Boğaz'dan geçen petrolün yüzde 20'sini de alabileceklerini aktaran Trump, dün itibarıyla İran'la yapılan mutabakat sonucunda Boğaz'dan 19 milyon petrolün geçtiğini ve bunun çok önemli olduğunun altını çizdi.

'MÜZAKERELER İÇİN 60 GÜNLÜK SÜRE BAŞLADI'

Trump açıklamasında, İsrail'de değinerek, "İsrail'in Hizbullah'ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğratıyor. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar" dedi.

Uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecekleri mesajını verdiği belirtilen İran Cumhurbaşkanı Mesud Peşekiyan'a seslenen Trump, "Ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçireceğiz" diye konuştu.

Trump, İran'la müzakereler için 60 günlük sürenin başladığına dikkat çekerek, nihai bir anlaşmaya varılıp varılmayacağını bu süre içinde göreceklerini söyledi. Trump, "60 günlük opsiyonum var, ondan sonra ne istersem yapabilirim" ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN'A 'HİZBULLAH' UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika

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