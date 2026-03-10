Trump\'tan İran\'a Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, "İran Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellerse ABD, 20 kat daha sert karşılık verecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin 'kolayca yok edilebilecek hedefleri' vuracağını belirten Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu. Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir 'ABD hediyesi' olduğunu kaydetti.