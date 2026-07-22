Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Sert Uyarı

Trump\'tan İran\'a Sert Uyarı
22.07.2026 16:26
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Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarına karşı sert misilleme tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye ateş açtığı her an, ABD bir köprüyü veya enerji santralini bombalayarak imha edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı (İHA) veya başka herhangi bir araç ya da silahla ateş açarsa, ABD, başkent Tahran'da bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü veya elektrik santralini bombalayacak ve imha edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika

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