Trump\'tan İran Açıklamaları
05.03.2026 08:39
Trump, İran'a yönelik saldırılarının gerekliliğini savundu, nükleer tehdit vurgusunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ilk saldırıyı gerçekleştirmeleriyle ilgili, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yuvarlak masa toplantısında İran gündemini değerlendirdi. İran'ın uzun yıllardır bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu öne süren Trump, "İran rejimi Amerikan çıkarlarına aykırı bir yapı" ifadesini kullandı.

Trump, İran'dan bir saldırı olmaksızın kendilerinin bu ülkeye saldırmalarına ilişkin, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı. İran'a karşı bu saldırıları gerçekleştirmeseydik, rejim iki hafta içinde nükleer silah elde ederdi. İran'a karşı savaşta çok iyi gidiyoruz. İran liderliği hızla dağıldı. İran rejimi komşularına saldırıyor. İranlılar yakın zamana kadar müttefikleri olan ülkelere saldırıyorlar. İran'la savaşta kötü şeyler oluyor ancak biz ilerlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Şu anda çok güçlü bir konumda olduklarını belirten Trump, "Haziran ayında iki hafta içinde saldırı yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. Eğer B-2 saldırılarını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

