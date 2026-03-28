Trump’tan İran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini belirterek, Tahran yönetiminin kendileriyle anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

'Gelecek Yatırım Girişimi' (FII) zirvesine katılmak amacıyla Miami kentine giden ABD Başkanı Donald Trump, havalimanında gazetecilere İran ile yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. İran'ı yenilgiye uğrattıklarını iddia eden Trump, iki ülke arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi. Mevcut durumda karşılıklı temasların ve diyaloğun sürdüğünü aktaran Trump, Tahran yönetiminin kendileriyle anlaşma yapmak istediğini kaydetti.