Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması

Trump\'tan İran Açıklaması
09.06.2026 08:37
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Trump, İran'a karşı 'tam zafer' ilan edeceğiz dedi, sürecin iyi gittiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki iki hafta içinde İran'a karşı 'tam zafer' ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katıldı. İran ile ilgili açıklamada bulunan Trump, çok iyi durumda olduklarını bildirdi. Trump, anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini belirterek, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika

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