Trump\'tan İran\'daki Protestolara Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun maaş ödemesi yapamadığını öne sürerek ülkede protestocuların 'daha önce görülmemiş düzeyde' öldürüldüğünü iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ordusunun büyük kısmına maaş ödemediğini ileri sürdü. Trump, "Çöküş sürecindeki İran İslam Cumhuriyeti, aynı zamanda, protestocuları protesto etmedikleri anlarda bile daha önce görülmemiş düzeyde öldürmektedir. Bu, korkunç boyutlarda bir insani krizdir ve hemen durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.