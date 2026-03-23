Trump'tan İran ile Anlaşma Umudu
23.03.2026 18:14
Trump, İran ile olası bir anlaşmanın yüksek olduğunu ve görüşeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran da anlaşma yapmak istiyor, bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, hafta sonunu geçirdiği Florida'dan ayrılmak için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. İran'dan makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla görüştüklerini belirten Trump, "Onlar da anlaşma yapmak istiyorlar. Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz. Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ben hiçbir şey garanti etmiyorum. Sadece bir anlaşma yapma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyorum ve eğer bahis oynayan biri olsaydım, bunun gerçekleşeceğine bahse girerdim" ifadelerini kullandı.

İsrail'in barış anlaşmasından mutlu olacağını aktaran Trump, hayatının anlaşmalar üzerine kurulu olduğunu bildirdi. Trump, "Yarın sabah onların en büyük elektrik üretim tesisini bombalamamızı bekliyorlardı. Ben onları aramadım, onlar bizi aradı ve bizimle anlaşma yapmak istediklerini söylediler. Onlar nükleer silah üretmeme konusunda bir anlaşma yapmaya hazır. Onlarla bir anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu oraya gidip kendimiz alacağız" diye konuştu.

'BİR ANLAŞMA YAPMA KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSIMIZ VAR'

Sistemde mümkün olduğunca fazla petrolün dönmesini istediğini söyleyen Trump, "Bence buradaki durum Ukrayna'dan çok farklı çünkü nükleer silahlara baktığınızda bir sürü fark görebilirsiniz. 47 yıldır kötücül davranan bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın dört bir yanında ölümlere sebep oluyorlar. Bütün Orta Doğu'ya hükmetmek istediler. Nükleer silahla bunu yapmaları çok daha kolay olacaktı. Joe Kent, İran'ın büyük bir tehdit olmadığını söylemişti. Bu doğru değil. Onları vurduk, çok da iyi vurduk ancak bu onların yeniden silah üretmeye çalışmayacağı anlamına gelmiyor. B-2 bombardıman uçaklarıyla nükleer tesislerini yok etmeseydik 2 hafta sonrasında nükleer silahları olacaktı. Bunu İsrail'de ve bütün Orta Doğu'da kullanacaklardı. Çok sayıda kaynağını yok ettik. Donanma, hava kuvvetleri ve radarlarını yok ettik. İletişim merkezlerini de yok ettik, o yüzden bizimle de iletişimleri çok zor oldu. Hamaney öldürüldü. Hamaney'in oğluna ulaşılamıyor biliyorsunuz kendisiyle ilgili bir durum olduğu aşikar. Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem" açıklamasında bulundu.

Trump, İran'da rejim değişimi görmek istediğini vurgulayarak, rejim değişiminin zorunlu olacağını kaydetti. Trump, "Rejimdeki herkes öldürüldü. Ben bunun adil olduğunu düşünüyorum. Venezuela'ya bakın yaptıklarımız ne kadar güzel çalıştı. Şu anki Venezuela Devlet Başkanı'yla da aramız çok iyi. Belki İran'da da böyle birini bulabiliriz. Bir anlaşma yapma konusunda çok büyük bir şansımız var. Nükleer silahları olmayacak, birinci kuralımız bu. Hatta ikinci ve üçüncü kuralımız da bu. Bir iddiada bulunmuyorum çünkü sonra bana dönüp 'Böyle demiştiniz' diyeceksiniz. Bir tahminde bulunacak olsam 4 hafta derdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

