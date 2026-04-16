Trump'tan İsrail-Lübnan Teması - Son Dakika
Trump'tan İsrail-Lübnan Teması

Trump\'tan İsrail-Lübnan Teması
16.04.2026 11:05
Trump, İsrail ile Lübnan arasında 34 yıl sonra liderler düzeyinde görüşme gerçekleşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 34 yıl aradan sonra liderler düzeyinde ilk temasın kurulacağını duyurarak, taraflar arasında 'biraz nefes alma alanı' yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'un ara buluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında başlatılan doğrudan müzakere sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi paylaştı. Trump, iki ülke liderlerinin on yıllar sonra ilk kez doğrudan görüşeceğini açıklayarak, "İsrail ile Lübnan arasında biraz nefes alma alanı açmaya çalışıyoruz. İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl gibi" ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında söz konusu görüşmenin 'yarın' gerçekleşeceğini belirtse de ABD ile olan saat farkı göz önüne alındığında bu üst düzey temasın Türkiye saati ile bugün yapılması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump'tan İsrail-Lübnan Teması - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan İsrail-Lübnan Teması - Son Dakika
