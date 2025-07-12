Trump\'tan NATO ile Ukrayna\'ya Silah Desteği

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştireceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yapılacak askeri desteğe ilişkin ABD, NATO ve Ukrayna arasındaki yeni anlaşmanın detaylarını paylaştı. ABD basınına konuşan Trump, ABD'den gönderilecek askeri mühimmatın önce NATO'ya teslim edileceğini sonrasında NATO'nun bu silahları Ukrayna'ya vereceğini kaydetti. Trump, "Silahları NATO'ya gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 oranında ödüyor. Silahlar aslında NATO'ya gitmiş oluyor. NATO da bu silahları Ukrayna'ya veriyor" dedi.

Söz konusu anlaşmaya geçen ay düzenlenen NATO Zirvesi'nde varıldığını vurgulayan Trump, aynı yöntemin Patriot hava savunma sistemleri için de geçerli olacağını söyledi. Trump, "Patriot sistemlerini NATO'ya göndereceğiz, ardından NATO bunları dağıtacak" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını belirterek, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım ama gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca ABD'nin ticaret ortağı olan çoğu ülkeye yüzde 15 ila 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını kaydederek, uygulamaya giren tarifelerin olumlu karşılandığını aktardı.