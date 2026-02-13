Trump\'tan Netanyahu fırçası! Herzog\'dan tek cümlelik yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmadığı gerekçesiyle sert sözlerle hedef aldı.

"AF UYGULAMAMASI UTANÇ VERİCİ"

Herzog'u açıkça eleştiren ve ifadeleriyle adeta fırçalayan Trump, "Onu affetmeyi reddeden bir cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden bu davada af vermemekle kendinden utanmalı. Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli." dedi.

HERZOG'DAN YANIT GECİKMEDİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmadığı için "Kendinden utanmalı." diyerek şahsını hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail egemen bir hukuk devletidir." yanıtını verdi.

DEVLET TELEVİZYONUNDAN YAYINLANDI

İsrail devlet televizyonu KAN, Herzog'un ofisinden, Trump'ın Netanyahu'nun affına ilişkin kullandığı ifadelere verilen yanıtı paylaştı. Herzog, bunu "defalarca açıkladığını" belirterek Netanyahu'nun talebinin Adalet Bakanlığının belirlenen prosedürüne göre işlediğini ve ancak tavsiyeler kendisine ulaştıktan sonra karar verebileceğini vurguladı.

Bu süreç tamamlandıktan sonra herhangi bir dış ve iç baskıdan etkilenmeden talebi inceleyeceğini kaydeden Herzog, ABD Başkanı Trump'ın "Af çıkarmadığı için kendinden utanmalı." sözlerine "İsrail, egemen bir hukuk devletidir." ifadeleriyle yanıt verdi.