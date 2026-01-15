Trump\'tan Rıza Pehlevi\'nin umutlarını söndüren mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki yaygın protestolar ve rejim karşıtı hareketler sürerken Muhammed Rıza Pehlevi'yi "çok nazik bir kişi" olarak nitelendirdi ancak onun İran içinde gerçek bir destek bulup bulamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

"İRANLILAR DESTEK VERMİYOR"

Trump, Reuters'a verdiği özel röportajda Pehlevi'yi tam olarak desteklemediğini, ülkesinin şu anda bunun için "henüz o noktada olmadığını" söyledi.

Rıza Pehlevi

MUHALEFETİN SEMBOLİK FİGÜRÜ

Pehlevi, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından sürgüne gitmiş eski İran şahının oğlu olarak yıllardır muhalefetin sembolik figürü konumunda. Ülkedeki protestolarda bazı kişiler tarafından öne çıkarılsa da, Trump bu desteğin yaygın ve güçlü olduğuna inanmadığını belirtti.

İRAN İÇİNDE ÖRGÜTLÜ BİR TABANI BULUNMUYOR

Trump röportajında ayrıca İran'da mevcut rejimin çökebileceğini söylemekle birlikte, Pehlevi liderliğinin kabul görüp görmeyeceğini sorguladı. İran muhalefeti hâlâ farklı gruplar ve ideolojiler arasında bölünmüş durumda ve Pehlevi'nin ülke içindeki örgütlü bir tabanı bulunmuyor.