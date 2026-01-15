Trump'tan Rıza Pehlevi'nin umutlarını söndüren mesaj - Son Dakika
Dünya

Trump'tan Rıza Pehlevi'nin umutlarını söndüren mesaj

Trump\'tan Rıza Pehlevi\'nin umutlarını söndüren mesaj
15.01.2026 07:48
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoların rejimi sarsabileceğini söylemesine rağmen, sürgündeki muhalif isim Rıza Pehlevi'nin İran içinde yeterli destek toplayıp toplayamayacağından emin olmadığını belirtti. Trump, Pehlevi için "çok iyi biri gibi görünüyor" ifadesini kullanırken, "kendi ülkesinde nasıl karşılık bulacağını bilmiyorum" diyerek tam destek vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki yaygın protestolar ve rejim karşıtı hareketler sürerken Muhammed Rıza Pehlevi'yi "çok nazik bir kişi" olarak nitelendirdi ancak onun İran içinde gerçek bir destek bulup bulamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

"İRANLILAR DESTEK VERMİYOR"

Trump, Reuters'a verdiği özel röportajda Pehlevi'yi tam olarak desteklemediğini, ülkesinin şu anda bunun için "henüz o noktada olmadığını" söyledi.

Trump'tan Rıza Pehlevi'nin umutlarını söndüren mesaj
Rıza Pehlevi

MUHALEFETİN SEMBOLİK FİGÜRÜ

Pehlevi, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından sürgüne gitmiş eski İran şahının oğlu olarak yıllardır muhalefetin sembolik figürü konumunda. Ülkedeki protestolarda bazı kişiler tarafından öne çıkarılsa da, Trump bu desteğin yaygın ve güçlü olduğuna inanmadığını belirtti.

İRAN İÇİNDE ÖRGÜTLÜ BİR TABANI BULUNMUYOR

Trump röportajında ayrıca İran'da mevcut rejimin çökebileceğini söylemekle birlikte, Pehlevi liderliğinin kabul görüp görmeyeceğini sorguladı. İran muhalefeti hâlâ farklı gruplar ve ideolojiler arasında bölünmüş durumda ve Pehlevi'nin ülke içindeki örgütlü bir tabanı bulunmuyor.

Son Dakika Dünya Trump'tan Rıza Pehlevi'nin umutlarını söndüren mesaj - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan Rıza Pehlevi'nin umutlarını söndüren mesaj - Son Dakika
