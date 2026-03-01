Trump'tan saldırı savunması: İki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı - Son Dakika
Trump'tan saldırı savunması: İki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı

Trump\'tan saldırı savunması: İki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı
01.03.2026 18:48
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamalarda hem saldırıların boyutuna hem de Washington'un stratejik hedeflerine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Tek bir hava saldırısında 48 İranlı komutanın öldürüldüğünü öne süren Trump, nükleer tesislere yönelik müdahalelerin ''önleyici'' olduğunu savunarak, aksi halde İran'ın iki hafta içinde nükleer silaha sahip olabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, düzenlenen hava saldırılarında 48 İranlı komutanın tek operasyonda öldürüldüğünü belirterek, operasyonların "önleyici" nitelik taşıdığını savundu.

Trump yaptığı açıklamada, "48 İranlı komutanı tek hava saldırısında öldürdük" ifadelerini kullandı. Operasyonların kapsamına ve etkisine vurgu yapan ABD Başkanı, saldırıların İran'ın askeri kapasitesine ciddi darbe indirdiğini öne sürdü.

"İKİ HAFTA İÇİNDE NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLACAKLARDI"

İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, "Nükleer tesislerine yönelik saldırılarımız olmasaydı İran iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaktı" dedi. Bu sözleriyle operasyonların zamanlamasının kritik olduğunu savunan Trump, ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin vermeyeceğini yineledi.

"BAŞARI İNANILMAZ"

Operasyonların seyrine ilişkin konuşan Trump, "Her şey yolunda gidiyor ve elde ettiğimiz başarı inanılmaz" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın askeri tabloyu olumlu değerlendirdiği mesajı veren açıklamalar, Washington'un geri adım atma niyetinde olmadığını ortaya koydu.

BEYAZ SARAY'DAN SÜRE MESAJI

Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkili ise operasyonların süresine ilişkin çerçeveyi netleştirdi. Yetkili, "Operasyon, İran'ın nükleer silah ve balistik füzelere sahip olmayacağının garanti altına alınmasına kadar sürecek" açıklamasında bulundu.

Bu ifadeler, ABD'nin hedefinin yalnızca mevcut tesisleri vurmakla sınırlı olmadığı, İran'ın uzun vadeli nükleer ve füze kapasitesini kalıcı biçimde engellemeyi amaçladığı şeklinde yorumlandı.

