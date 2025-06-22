Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda - Son Dakika
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Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

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Trump\'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda
22.06.2025 07:30
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Trump\'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı sonrası kamera karşısına geçti. Trump açıklamasında "İran şimdi barış yapmak zorunda. Yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.

İsrail- İran savaşının 10. gününde korkulan oldu. Savaşa dahil olan ABD, İran'ın Fordo dahil 3 nükleer tesisini 30 Tomahawk füzesiyle vurdu.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPTI

Saldırıdan saatler sonra kurmaylarıyla birlikte kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump Ulusa Seleniş konuşması yaptı. Trump, İran'ın nükleer tesislerini vurma amaçlarının İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmak olduğunu savundu.

"BARIŞ OLMAZSA DİĞER HEDEFLERE YÖNELECEĞİZ"

Trump konuşmasına şöyle devam etti; "ABD ordusu İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan. Bu gece dünyaya saldırıların muhteşem bir askeri başarı olduğunu söyleyebilirim. İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi. Ortadoğu'nun zorbası İran şimdi barış yapmak zorunda.

İran barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak. İran 'Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm' diyordu. Uzun zaman önce buna izin vermeyeceğime karar verdim. Başbakan Bibi Netanyahu'ya teşekkür etmek ve onu tebrik etmek istiyorum. İsrail'e yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmak için uzun bir yok kat ettik.

"TRAJEDİ YAŞANACAK"

İran'da ya barış olacak, ya da son 8 günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak. Unutmayın daha çok hedef var. Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz.

"TANRI ORTA DOĞU'YU KORUSUN"

Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok. Tanrı'yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun."

Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • İbrahim null:
    İşte bunlar günümüzün en büyük firavunlarıdır. 175 4 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    zorla kimseye birşey yaptıramazsın sarı şeytan 150 5 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Sarı saçlı kırmızı yılbaşı hindisi. 96 2 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Korkulan oldu asıl şimdi Dünya savaşı başlıyor İran'da elindeki nükleer füzeyi İsrail'e atar ve işin içine de Rusya girer AB ve Amerika Türkiye'yi sıkıştırarak kimden yanasın diyecek dün İslam birliği üyeleri Türkiye de toplanınca bugünde Amerika gitti İran'ı vurdu ortalık yangın yerine dönecek zor günler kapıda 59 10 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    iran degilmiydi israili yok edecegiz diye. birisi size seni yok edecegim dese ne yaparsınız. 10 38 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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