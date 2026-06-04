Trump'tan Savaş Yetkileri Tasarısına Tepki - Son Dakika
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Trump'tan Savaş Yetkileri Tasarısına Tepki

Trump\'tan Savaş Yetkileri Tasarısına Tepki
04.06.2026 15:57
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Trump, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen savaş yetkileri tasarısını 'anlamsız' buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi'nde 'savaş yetkileri' tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören 'savaş yetkileri' tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini 'anlamsız bir oylama' olarak değerlendirdi. Trump, "Oylamada 4 kötü Cumhuriyetçi ve tüm Demokratlar, İran ile son müzakerelerin sürdürüldüğü noktada savaş yetkilerimi sınırlandırmak için oy kullandı. Böyle vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar. Demokratlar 'Trump Delilik Sendromu'ndan' besleniyor. Ülkemizin başarısız olmasını, bana birçok zaferden birini daha kazandırmaktan daha çok tercih ediyorlar. 4 Cumhuriyetçi ise bambaşka bir hikaye. Onlar gösteriş meraklısı! Kendilerinden utanmalılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Savaş Yetkileri Tasarısına Tepki - Son Dakika

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