Trump'tan Umman'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
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Trump'tan Umman'a Saldırı Tehdidi

Trump\'tan Umman\'a Saldırı Tehdidi
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Trump, İran-Umman görüşmeleri ön planda olursa Umman'ı bombalamakla tehdit etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin yürütülen görüşmelerin Washington-Tahran müzakerelerinin "önüne çıkması" halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump'ın açıklaması, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişinin düzenlenmesine ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından geldi.

Trump, Fox News muhabirinin İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin yürütülen paralel görüşmeleri sorması üzerine, "Umman önümüzü keserse, onları fena halde bombalarız" dedi.

Trump ayrıca Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerde temel hedefinin değişmediğini belirterek, "Bir numaralı hedef, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamamasıdır ve her zaman da bu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile doğrudan bir iletişim kanalı oluşturduğunu da doğruladı. Müzakerelerin sonuçlandırılması konusunda bir takvime bağlı olmadığını söyleyen Trump, "Bir zaman çizelgem yok. Acelem yok" dedi.

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN UMMAN İLE MUTABAKATA VARILDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Tahran'daki basın toplantısında, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine ilişkin plan üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı.

Bekayi, "Geçiş güzergahının haritası konusunda bir anlayışa varıldı" dedi. Tarafların ortak açıklamanın ayrıntılarını sonuçlandırmak üzere çalıştığını bildiren Bekayi, anlaşmanın diğer unsurlarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Daha önce gündeme gelen düzenlemeye göre, ticari gemilerin boğaza İran kıyılarına yakın bir güzergah üzerinden girmesi, Umman kıyılarına yakın bir rotadan çıkması ve geçici düzenleme boyunca gemilerden geçiş ücreti alınmaması öngörülüyor.

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine yeniden açılması, ABD'nin İran'a yönelik liman ablukasını sona erdirmesi için öne sürdüğü başlıca talepler arasında yer alıyor. Ancak İran ile Umman'ın üzerinde çalıştığı düzenlemenin Washington'ın koşullarını karşılayıp karşılamayacağı henüz netlik kazanmadı.

İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerindeki gelişme, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına ulaşılması için belirlenen 60 günlük Mütabakat Zaptı'nın sona erdiği gün gerçekleşti. Taraflardan müzakere süresinin uzatılmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Dış Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Umman'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

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