Trump'tan Uyuşturucu Teknesine Saldırı
Dünya

Trump'tan Uyuşturucu Teknesine Saldırı

20.09.2025 15:11
Trump, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye düzenlenen saldırıyı duyurdu, 3 kişi öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun Güney Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve 'terörist örgüt' olarak tanımlanan bir gruba ait tekneye saldırı düzenlenmesi talimatını verdiğini açıkladı.

"TEKNEYE SALDIRI DÜZENLEDİK"

Trump, istihbaratın teknedeki faaliyetlerin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu ve Amerikalıları zehirlemek amacıyla kullanılan bir güzergahta seyrettiğini doğruladığını kaydetti.

Saldırının Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki ABD askeri kuvvetlerinin komuta ve kontrolünden sorumlu olan Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) görev bölgesinde gerçekleştirildiğini aktaran Trump, "Savaş bakanı, benim emirlerim doğrultusunda SOUTHCOM sorumluluk alanında uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve 'Belirlenmiş Terör Örgütü' ile bağlantılı bir tekneye ölümcül kinetik saldırı emri verdi" ifadelerini kullandı.

"3 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Uluslararası sularda tespit edilen teknedeki 3 kişinin saldırıda öldüğünü belirten Trump, herhangi bir ABD askerinin de saldırıda zarar görmediğini vurguladı. Trump, "Saldırıda, uluslararası sularda seyreden teknedeki 3 erkek narko-terörist öldürüldü" dedi.

Trump ayrıca, "Amerika'da fentanil, uyuşturucu ve yasa dışı ilaç satışını ve Amerikalılara yönelik şiddet ile terör eylemlerini durdurun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Güvenlik, Terör, Hukuk, Dünya, Son Dakika

