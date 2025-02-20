Trump'tan Yasa Dışı Göçmenlere Yardım Sona Erdirme Kararı

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yasa dışı olarak bulunan kişilere sağlanan federal yardımları sona erdirmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Donald Trump, ülkede yasa dışı olarak bulunan kişilere sağlanan federal yardımları sona erdirmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalarken; bu karar, Trump'ın ABD'ye göçün sıkılaştırılmasına ilişkin son hamlelerinden biri oldu. Beyaz Saray, kararnameyle "yasa dışı göçmenler için vergi mükellefleri tarafından finanse edilen tüm yardımların" sonlandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ancak karardan hangi yardımların etkileneceği henüz kesin değil.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan kişilerin acil tıbbi bakım dışındaki yardımlara erişilmesine izin verilmezken, 1982'de alınan bir Yüksek Mahkeme kararı uyarınca, çocuklar, göçmenlik statülerine bakılmaksızın ücretsiz anaokulundan lise son sınıfa kadar kamu eğitimi alma hakkına sahip. Bu çerçevede, ABD'de 18 milyon göçmen çocuğun bulunduğu bilinirken; bu çocuklara sağlanan eğitim yardımının kararname dolayısıyla kesilip kesilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Trump, Biden'ın "göçmenlere sağladığı yardımları" hedef aldı

Trump, "Özellikle son dört yılda, önceki yönetim bu yasanın hedeflerini defalarca baltalayarak, önemli miktarda vergi mükellefi kaynağının uygunsuz şekilde harcanmasına neden olduğu" belirtti. İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin haberinde, Trump'ın bu kararının, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, "insanları geçici olarak ülkeye kabul etmek için geniş çapta kullandığı 'parole' yetkisini hedef aldığı" öne sürüldü.

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası (INA), ABD Başkanı ve İç Güvenlik Bakanı'na, ABD vatandaşı olmayan belirli kişilerin ABD'ye fiziksel olarak girmesine veya ülkede geçici olarak kalmasına izin verme yetkisi tanıyor. "Parole yetkisi" denilen bu yetki, kişinin ülkeye giriş başvurusu yapmasına rağmen yasal olarak kabul edilmesi için bir dayanağı olmadığı durumlarda kullanılabiliyor.

En az bir yıl süreyle "parole" verilen kişiler, "nitelikli vatandaş olmayan (qualified non-citizens)" olarak kabul edilirken, belirli gelir temelli yardımlara hak kazanabiliyor. Ancak bu yardımlara erişim için genellikle beş yıl beklemeleri gerekiyor.

Bu kapsamda, Biden döneminde, sınır kapılarında Meksika ile kullanılan "CBP One" adlı çevrimiçi randevu uygulaması aracılığıyla 900 binden fazla kişi ülkeye giriş yaptı. Ayrıca, kendi masraflarını karşılayarak mali destekler eşliğinde ABD'ye gelen 500 binden fazla Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı da bu uygulamadan yararlandı. Trump, göreve gelir gelmez her bu programı sonlandırdı. Biden ayrıca, Ukrayna ve Afganistan'dan da yaklaşık 300 bin kişiye "parole" statüsü tanıdı.

Trump, tüm kamu kurumlarına federal yardım harcamalarını inceleme talimatı ver

The Guardian'a göre, Trump'ın kararnamesi, göçmenlere, özellikle çocuklu ailelere destek sağlayan 1996 refah yasasını ve ABD Adalet Bakanlığı davalarında ele alınan bazı diğer konuları da hedef alıyor. Buna göre, tüm ABD bakanlıkları ve kurumlarına, federal yardım harcamalarını inceleme ve belirleme talimatı verildi.

Bu inceleme süreci, Elon Musk'ın hükümet verimliliği departmanındaki yetkililerle iş birliği içinde yürütülecek. Kararnamede, yönetimin politikalarıyla uyumsuz bulunan düzenlemelerin iptal edileceği veya değiştirileceği belirtildi. Bu adım, Musk'ın hükümet harcamalarını büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen geniş çaplı girişimini desteklemeyi amaçlıyor. Ancak bu girişim, yasallığı konusunda birçok mahkeme itirazıyla karşı karşıya.

Trump, göreve başladığı ilk gün göçmenlikle ilgili on başkanlık kararnamesi imzaladı. Bunlar arasında, "ABD'de doğan kişilere otomatik vatandaşlık verilmesinin ve güney sınırında sığınma hakkının sona erdirilmesi" de var. Doğumla kazanılan vatandaşlıkla ilgili kararname, mahkeme tarafından geçici olarak durduruldu.

Çok sayıda danışma komitesi ve kurum da kapatılacak

Trump, bağımsız yürütme kurumları üzerindeki kontrolünü artırma hedefinin bir parçası olarak çok sayıda danışma komitesini ve kurumu da kapatmayı hedefledi. Kapatılması planlanan kurumlar arasında, dünya genelinde çatışma çözümünü teşvik eden ABD Barış Enstitüsü (United States Institute for Peace), Latin Amerika ve Karayipler'de topluluk kalkınma programlarını finanse eden Amerikalılararası Vakıf (Inter-American Foundation) ve Afrika'daki topluluk kalkınma girişimlerine yatırım yapan ABD Afrika Kalkınma Vakfı (US African Development Foundation) yer alıyor.