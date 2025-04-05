Trump'tan Yemen'de Husi Hedeflerine Hava Saldırısı Görüntüleri

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de Husilere yönelik olduğunu öne sürdüğü bir hava saldırısının görüntülerini paylaştı. Bir insansız hava aracı (İHA) tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde kırsal bir bölgede çok sayıda kişinin elips şeklinde toplandığı alanın ortasına düşen mühimmatın etkisiyle büyük bir patlama yaşandığı ve yerde büyük bir krater oluştuğu görülüyor.

ABD Başkanı Trump, "Bu Husiler, bir saldırı talimatı almak için toplanmıştı. Oops, bu Husilerden bir saldırı olmayacak! Gemilerimizi bir daha asla batıramayacaklar!" notuyla bir hava saldırısının görüntülerini paylaştı.

Bir insansız hava aracı (İHA) tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde, kırsal bir alanda çok sayıda kişinin elips şeklinde toplandığı alanın ortasına düşen mühimmatın etkisiyle büyük bir patlama yaşandığı ve yerde büyük bir krater oluştuğu görülüyor. Patlama sonrası ise alanda yalnızca iki araç görünüyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, videodaki kişilerin aslında bir kabile toplantısına katılan siviller olabileceğini öne sürerken, geçmişte Yemen'in kırsal bölgelerinde yapılan benzer toplanmaların fotoğraflarını paylaştı.

Husiler, Yemen'in başkenti Sana da dahil olmak üzere büyük bir kısmını kontrol ediyor. Silahlı grup, Kızıldeniz'deki Bab-el-Mendeb Boğazı'nda ticaret gemilerine saldırılar düzenliyor ve Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla zaman zaman İsrail'e balistik füze fırlatıyor.

ABD, geçen ay bölgedeki saldırılarını artırdı. Trump, Kızıldeniz ticaret rotasında güvenliği yeniden sağlamayı amaçladıklarını söyledi. ABD Başkanı mart ayında Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Saldırılarınız sona ermeli… Aksi halde üzerinize cehennem yağacak" demişti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree dün yaptığı açıklamada, Husilerin "mazlum Filistin halkına yönelik dini, ahlaki ve insani görevlerinden, sonuçları ne olursa olsun, vazgeçmeyeceğini" yineledi.