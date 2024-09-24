Trump'tan Zelenskiy'ye Eleştiri - Son Dakika
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Trump'tan Zelenskiy'ye Eleştiri

Trump\'tan Zelenskiy\'ye Eleştiri

Trump, Zelenskiy'nin seçimleri Demokratlar için istediğini iddia etti ve savaşı bitirmek için görüşeceğini söyledi.

24.09.2024 04:52
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçiler'in başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin "seçimleri Demokratlar'ın kazanmasını istediğini" ileri sürdü.

Ukrayna liderini hedef alan Trump, "Bence Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor" dedi.

Pennsylvania'daki seçim mitinginde konuşan Donald Trump, "Eğer seçimi kazanırsam Putin ve Zelenskiy'i arayacağım ve savaşı bitirmeleri için bir anlaşmaya varmalarını söyleyeceğim" diye konuştu.

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Zelenskiy ise Trump ile eş zamanlı yaptığı açıklamada, "ABD'nin kararlı eylemleri, gelecek yıl Rus saldırganlığının durdurulmasını hızlandırabilir" dedi.

Trump'ın açıklamaları, Zelenskiy'nin “zafer planı” olarak adlandırdığı stratejisini ABD Başkanı Joe Biden’a sunacağı ziyaretin haftasına denk geldi.

Zelenskiy Biden ile görüşmesinden sonra planını ABD Kongresi’ne ve iki başkan adayı Kamala Harris ve Donald Trump’a sunacağını söylemişti.

Trump daha önce Ukrayna’ya ABD’nin verdiği desteği eleştirmiş ve Rus lider Vladimir Putin’i övmüştü. Ancak Trump “büyük olasılıkla” Zelenskiy ile görüşeceğini belirtmişti.

Ukrayna aylardır ABD, İngiltere ve diğer Batılı müttefiklerinden Rusya’daki hedefleri vurabilmek için uzun menzilli füzeler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor.

Donald Trump Kasım’da seçilmesi halinde “savaşı 24 saat içinde” bitireceğini söylemiş, ancak ABD’nin Ukrayna’ya desteğini para israfı olarak tanımlamak dışında ayrıntı vermemişti.

Trump ile Mart ayında görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban “Trump’ın Ukrayna-Rusya savaşına kuruş para vermeyeceğini, böylece de savaşın sona ereceğini” söylemişti.

Zelenskiy’nin açıklamasında ayrıca müttefiklerine şimdiye kadarki yardımları için minnettar olduklarını söyledi ve ABD’den “başlıca destekçi” diye söz eti.

ABD, şu ana dek yaptığı 56 milyar dolar yardımla Ukrayna’nın savunmasına destek veren başlıca ülke.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump'tan Zelenskiy'ye Eleştiri - Son Dakika

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