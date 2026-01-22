Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Haberin Videosunu İzleyin
Trump, Toyota CEO\'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
22.01.2026 00:19  Güncelleme: 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump, Toyota CEO\'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Haber Videosu

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Japon otomotiv devi Toyota CEO'su Akio Toyoda ile yaşadığı esprili diyaloğu anlatan ABD Başkanı Donald Trump, salonda kahkahalara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada Japon otomotiv devi Toyota'nın CEO'su Akio Toyoda ile yaşadığı bir diyaloğu anlattı.

SALONDA KAHKAHA ATTIRDI

Japonya'da Toyoda ile tanıştığını belirten Trump, kendisine esprili bir dille "Adınız Toyota mı?" ve "Araba şirketinin sahibi misiniz?" diye sorduğunu aktardı. Toyoda'nın bu soruya "Evet, yüzde 92'si benim" yanıtını verdiğini söyleyen Trump, bunun üzerine "Bu kadar ayrıntı vermenize gerek yoktu" dediğini ifade etti.

Anısını anlatırken Toyoda'nın servetine de değinen Trump, "Sonra da 'Zenginsiniz' dedim. Evet, evet çok zenginim diye cevap verdi" sözleriyle salonda kahkahalara neden oldu.

Trump'ın Davos'taki bu çıkışı, hem küresel iş dünyasına yönelik mesajları hem de esprili üslubu nedeniyle forumun dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Donald Trump, Akio Toyoda, İş Dünyası, Politika, Otomobil, Ekonomi, Japon, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 01:04:32. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.