Trump, Toyota CEO\'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada Japon otomotiv devi Toyota'nın CEO'su Akio Toyoda ile yaşadığı bir diyaloğu anlattı.

SALONDA KAHKAHA ATTIRDI

Japonya'da Toyoda ile tanıştığını belirten Trump, kendisine esprili bir dille "Adınız Toyota mı?" ve "Araba şirketinin sahibi misiniz?" diye sorduğunu aktardı. Toyoda'nın bu soruya "Evet, yüzde 92'si benim" yanıtını verdiğini söyleyen Trump, bunun üzerine "Bu kadar ayrıntı vermenize gerek yoktu" dediğini ifade etti.

Anısını anlatırken Toyoda'nın servetine de değinen Trump, "Sonra da 'Zenginsiniz' dedim. Evet, evet çok zenginim diye cevap verdi" sözleriyle salonda kahkahalara neden oldu.

Trump'ın Davos'taki bu çıkışı, hem küresel iş dünyasına yönelik mesajları hem de esprili üslubu nedeniyle forumun dikkat çeken anları arasında yer aldı.