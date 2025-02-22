Trump, Truth Social'da Musk'a Daha Agressif Olma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Dünya

Trump, Truth Social'da Musk'a Daha Agressif Olma Çağrısı Yaptı

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Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırdı.

22.02.2025 19:32  Güncelleme: 20:56
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırdı.

Trump, sosyal medya hesabından ünlü milyarder Elon Musk'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor" dedi.

"DAHA SALDIRGAN OLMASINI İSTİYORUM"

Öte yandan Amerika muhalefetinin çokça eleştirdiği Musk'a çağrıda da bulunan Trump, "Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." sözlerini ekledi.

Trump, Truth Social\'da Musk\'a Daha Agressif Olma Çağrısı Yaptı

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Son Dakika Dünya Trump, Truth Social'da Musk'a Daha Agressif Olma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Casper:
    Bunlar Para Babası Kral Trump Ve Elon Musk İmparator 10 8 Yanıtla
  • Oooo:
    Koca Amerikayı gazino yönetir gibi yönetiyor. Ne dediği belli değil Sarhoştum hatırlamıyorum! 12 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    abd yi bu 2 liye nasıl teslim etti halk anlamak mümkün değil 5 1 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Bu adamı bir yıla kalmaz uçururlar. Ha, yerine gelen bundan daha mı iyi olur bilinmez. Musk gelirse zaten bittik 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    CIA Kenndy i indirdiği gibi bunu da indirecek kaşınıyor gibi 2 0 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Beyaz Saray’da kokain partisi bile yapar bu ikili 1 0 Yanıtla
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