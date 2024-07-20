Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı - Son Dakika
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Dünya

Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı

Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı

ABD Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu 'Truth' üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile 'çok iyi bir telefon görüşmesi' gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini ve barış için müzakereler yapacağını belirtti. Zelenskiy ise Trump ile görüşmesinde barış adımlarını tartıştıklarını doğruladı. Trump'ın seçim zaferi durumunda Ukrayna'ya olan desteği dondurabileceği düşünülüyor.

20.07.2024 16:05
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(ANKARA) - Eski ABD Başkanı ve kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu "Truth" üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, "Truth" platformu üzerinden yaptığı bir açıklamada, Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Zelenskiy de X hesabında yaptığı paylaşımda Trump ile telefonda görüştüğünü doğruladı ve "Başkan Trump ile görüşmemizde barışı, adil ve gerçekten kalıcı kılacak adımları tartışmak konusunda anlaştık" dedi.

Trump: "Ukrayna savaşını hemen sona erdirebilirim"

Daha önce planlarına  ilişkin ayrıntı vermeden Ukrayna'daki savaşı "24 saat içinde" bitirebileceğini iddia eden Trump, Zelenskiy ile görüşmesinden sonra da 5 Kasım'daki Başkanlık seçimlerini kazanması halinde ocak ayında göreve başlamadan önce Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini savundu.

Trump, "Truth Social" platformunda yaptığı paylaşımda, "Başkan Zelenskiy'in benimle iletişime geçmesini takdir ediyorum. Çünkü ben, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olarak dünyaya barış getirecek ve birçok hayatın, sayısız masum ailenin yok olmasına neden olan savaşı sona erdireceğim" dedi.

Kiev ile Moskova arasındaki savaşı müzakereler yoluyla sona erdireceğini taahhüt eden Trump, "Her iki taraf da bir araya gelip şiddeti sonlandıracak ve refah getirecek bir anlaşma yapabilecek" ifdesini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında önde görünen Trump'ın, seçimlerdeki olası bir zaferinin, Washington'un Ukrayna'ya olan desteğinin "donma noktasına getirebileceği" düşünülüyor.

Trump'ın Biden yönetimine Ukrayna'ya yardımlarını sıkça eleştirmesi savaşı bitirmek adına Ukrayna'yı kısmen yenilgiyi kabul etmeye zorlayacağı yorumlarına yol açtı. Avrupa medyasında, Trump yönetiminin Ukrayna'ya barış için Rusya'ya tavizler vermesi yönünde baskı yapacağına yönelik yorumlar yer alıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde Ukrayna'yı barış görüşmelerine zorlayacağını söylemişti. Trump'ın Beyaz Saray'a olası dönüşüyle ilgili daha önce yorum yapan Zelenskiy, Trump'la anlaşmanın "zor bir iş" olacağını, ancak Ukraynalılar'ın "çalışkan" olduğunu söyledi.

ABD'nin NATO ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini savunan Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı J.D. Vance da Ukrayna'ya yardımın ABD için mali riskler barındırdığını düşünüyor.

Zelenskiy'in yeni planı: "2024'ün sonuna kadar savaşın 'sıcak aşamasını' sonlandırmayı amaçlıyoruz"

Zelenskiy, Avrupa basınına verdiği bir röportajda, "ortaklarının desteğiyle" yıl sonuna kadar Rusya ile olan savaşın "sıcak aşamasını sona erdirmeyi" amaçladıklarını söyledi.

Zelenskiy, geçen ay İsviçre'de yapılan Barış Zirvesi gibi diplomatik yollarla çözüm arayacaklarını ifade etti, ancak planının detayları hakkında bilgi vermedi. Ancak "Rusya'ya baskı yaparak, diplomatik bir çözüme varmak mümkün olabilir" dedi.

Rusya, İsviçre'deki küresel Barış Zirvesi'ne davet edilmemişti, Zelenskiy, ikinci zirveye Rusya'nın da katılması gerektiğini belirtmiş, ancak Kremlin buna olumsuz yanıt vermişti.

Kiev ve Moskova, 2022'nin başındaki uzlaşma sağlanmadan sonlanan görüşmelerden bu yana doğrudan müzakere yapmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı - Son Dakika

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