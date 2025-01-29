DONALD Trump, NASA astronotlarının uzayda mahsur kalması nedeniyle Elon Musk'tan yardım istedi.
ABD Başkanı Trump, NASA'nın Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Musk'a çağrıda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Astronotların, ISS'de aylardır beklediklerini kaydeden Trump, "Elon Musk ve SpaceX'ten, Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Trump, Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar İçin Elon Musk'tan Yardım İstedi - Son Dakika
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