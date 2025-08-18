Trump ve Zelenskiy'den Barış Vurgusu - Son Dakika
Dünya

Trump ve Zelenskiy'den Barış Vurgusu

Trump ve Zelenskiy\'den Barış Vurgusu
18.08.2025 21:39
Trump, savaşı bitirmek için Putin ile zirve yapmayı önerdi; Zelenskiy barışa destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu savaş kesinlikle bitecek. İnsanların ölmesini istemiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, her şey yolunda giderse Putin ile üçlü bir zirve yapılacağını söyledi. Zelenskiy de üçlü görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Zelenskiy'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşı bitirmek istediğini kaydeden Trump, "Barışın kalıcı olmasını sağlamak için Ukrayna ve herkesle birlikte çalışacağız. En kolayı bu savaşı bitirmek olur sanıyordum ama olmadı" diye konuştu.

Zelenskiy, barış olursa ülkesinde seçim yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Barış olursa seçim yaparız. Öncelikle ateşkes olmalı silahlar susmalı" yanıtını verdi.

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında değerlendirmede bulunan Trump, "Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız" ifadesini kullandı.

Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Putin'i arayacağını vurgulayarak, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin 'yolun sonu olmadığını' ancak barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. Trump, "Bir toplantı yapacağız. Sanırım bugün her şey yoluna girecek, bunu deneyeceğiz ve bunu yaptığımızda savaşı bitirme şansımız olacak. Bu savaş kesinlikle bitecek. İnsanların ölmesini istemiyoruz" dedi.

Zelenskiy ise "Başkan Trump'ın bu savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik. Bu savaşı durdurmamız, Rusya'yı durdurmamız gerekiyor ve Amerikan ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

20:18
