Trump ve Zelenskiy\'den Verimli Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Papa Franciscus'un cenaze töreninden önce bir araya geldi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Papa Franciscus'un cenaze töreninden önce 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Cheung, "Görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen günlerde açıklanacak" dedi.

Ukrayna liderinin sözcüsü Sergey Nikiforov da görüşmenin gerçekleştiğini açıklayarak törenden sonra başka bir görüşmenin beklenmediğini aktardı.