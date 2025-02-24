Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray\'a geliyor

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Ukrayna- Rusya savaşında arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'le ilgili asıl niyeti çok geçmeden anlaşıldı. Trump'ın Zelenskiy'ye askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ZELENSKİY ANLAŞMAYI İMZALAMAK İÇİN ABD'YE GİDİYOR

İlk başta Trump'ın teklifini geri çeviren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geri adım attı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin anlaşmayı imzalamayı kabul ettiğini belirtti. Trump, anlaşmayı imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini duyurdu.

TRUMP: UKRAYNA'YA DESTEĞPİN KARŞILIĞI OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda, bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

"AMERİKA'NIN GÜCÜNÜN HİSSEDİLMESİ ÖNEMLİDİR"

Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Kiev'de kabul ettiğini belirtmişti. Görüşmede, cephedeki durumu, Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesini, ülkesinin ihtiyaç duyduğu etkili güvenlik garantileri gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"TRUMP İLE YATIRIM VE GÜVENLİK KONUSUNDA ANLAŞMA YAPMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna'nın, savaşın "ilk saniyelerinden" itibaren barış arayışında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır. Sonuç almanın en hızlı ve yapıcı yolunu önerdik. Ekibimiz 7 gün 24 saat çalışmaya hazır."