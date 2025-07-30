Tsunami dalgaları Hawaii'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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Tsunami dalgaları Hawaii'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler

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Tsunami dalgaları Hawaii\'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler
30.07.2025 11:30
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Tsunami dalgaları Hawaii\'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler
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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrası tsumani uyarısı verilen ABD'nin Hawaii eyaletine ilk dalgalar ulaştı.

Rusya'nın doğusunda, Kamçatka Yarımadası açıklarında sabah saatlerinde8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yalnızca Rusya'da değil, tüm Pasifik Havzası'nda büyük bir paniğe yol açtı. Yaşanan şiddetli sarsıntının ardından Pasifik bölgesindeki ülkeler için tsunami alarmı devreye sokuldu.

PASİFİK HAVZASINDA TSUNAMİ PANİĞİ

Özellikle Hawaii, Japonya, ABD batı kıyıları ve Güney Pasifik adalarında kıyı şeridi boyunca acil tahliyeler başlatıldı. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 8,8 olarak duyurduktan hemen sonra Hawaii için tsunami uyarısı yayımladı.

"DERHAL BÖLGEDEN AYRILIN"

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) da, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti. FEMA tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı. Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi. Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.

HAWAİİ'DE KAÇIŞ TRAFİĞİ

Eyalet genelinde sirenler çalarken, başta Maui olmak üzere pek çok adada kıyı bölgelerinde büyük kaçış başladı. Yerel yetkililer vatandaşları daha yüksek bölgelere gitmeye çağırdı.

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

ARAÇLAR YOĞUNLUKTAN İLERLEYEMEDİ

Yetkililer tarafından 'kırmızı bölgedeyseniz acilen tahliye edin' başlıklı haritaların ardından Hawaii'de halk ve turistler yollara döküldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Honolulu ve çevresinde yoğun trafik gözlendi. Paylaşılan görüntülerde araçların trafik nedeniyle saatlerce aynı noktada bekledikleri görüldü.

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

İLK TSUNAMİ DALGALARI KIYIYA ULAŞTI

Okyanusta oluşan tsunaminin ABD'ye ilerlediği bilgisi ülkede paniğe neden oldu. Özellikle Hawaii eyaletinde yerel halk ve turistler için tahliye alarmları çaldı. Eyalette korkunç bir kaçış trafiği başlarken, tsunami dalgalarının bölgeye ulaştığı görüldü. Amerika kıtasına giriş yapan tsunami dalgaları, Hawaii sahil şeridinde hareketliliğe sebep oldu. Bazı bölgelerde 3 ila 5 metreyi bulan dalgalar karaya vurdu.

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Son Dakika Dünya Tsunami dalgaları Hawaii'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler - Son Dakika

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