Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

Dünya, ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 8'inci güne girildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında belirlenen hedeflerin 4 ila 6 hafta içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE AÇIK DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır" açıklamasını bir adım ileri götürdü. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman'dan Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

Ghumman, "Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır. Ne zaman uçmaları gerektiğini Türkiye söylesin" ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuşan Portekiz Başbakanı Montenegro ise Türkiye'nin müttefik ve dost bir ülke olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.