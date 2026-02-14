Türk donanması, Almanya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Türk donanması, Almanya'da

Haberin Videosunu İzleyin
Türk donanması, Almanya\'da
14.02.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türk donanması, Almanya\'da
Haber Videosu

Almanya'da düzenlenen NATO tatbikatı Steadfast Dart 26'ya Türk ordusu damga vurdu. Almanya'nın Kiel Limanı'na demirleyen Türk donanması görüntüleri dikkat çekti.

NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 26, Almanya'da gerçekleştirilirken, Türkiye organizasyonda öne çıktı. Türk askerlerinin disiplinli görüntüsü özellikle Almanları hayran bırakırken, Türk donanması da organizasyona damga vurdu.

TÜRK DONANMASI, ALMANYA'YA DEMİRLEDİ

Türk donanmasına ait gemiler Almanya'nın Kiel Limanı'na demirledi. Askeri gemilerden Türk bayrağının yükseldiği anlar dikkat çekti.

"TÜRK ORDUSUNUN KURMAY AKLI KAZANDIRIR"

Milli Savunma Bakanlığı da tatbikata ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk ordusunun; Gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır!

Steadfast Dart-2026 Tatbikatı için 2.000 personel ile Almanya'ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor."

Türk donanması, Almanya'da
Türk donanması, Almanya'da

"TÜRK ORDUSU AÇIK FARKLA EN BÜYÜK KATKIYI SAĞLADI"

Öte yandan, tatbikatı yöneten NATO'nun Hollanda'daki Müşterek Kuvvetler Karargahı Komutanı General Ingo Gerhartz geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikata katkısından övgüyle söz etmişti.

Gerhartz, Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ile beraberindeki görev gücü ve kara kuvvetleriyle Türk ordusunun bu yılki tatbikata "açık farkla en büyük katkıyı sağladığını" söylemişti.

2 BİN TÜRK ASKERİ TATBİKATTA

TSK, söz konusu tatbikat için yaklaşık 2 bin askerden oluşan kuvvetini, sınırlarından yaklaşık 6 bin 450 kilometre uzaktaki Almanya'ya gönderdi.

Tatbikata katılan 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan askerlerin Almanya'da Türk bayraklı zırhlı araçlar ve ekipmanlarıyla çekilmiş görüntüleri özellikle sosyal medyada geniş yankı buluyor. Türkiye, 1 Temmuz 2025'te NATO taahhütleri kapsamında, ARF bünyesindeki Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı'nı üstlendiği için bu tatbikatta ağırlıklı bir rol oynuyor.

Bu kapsamda, Anadolu Deniz Görev Grubu'nda yer alan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun yanı sıra lojistik destek gemisi TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis fırkateynleri de tatbikatta yer alıyor.

Almanya, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk donanması, Almanya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu
Fenerbahçe’den sermaye artırımı açıklaması Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi Toplam borçları 62 milyon lira 6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı

18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:48
Kış Olimpiyatları’nda inanılmaz anlar Göz göre göre şike yapıldı
Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 18:56:00. #7.11#
SON DAKİKA: Türk donanması, Almanya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.