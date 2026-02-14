Türk donanması, Almanya\'da

NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 26, Almanya'da gerçekleştirilirken, Türkiye organizasyonda öne çıktı. Türk askerlerinin disiplinli görüntüsü özellikle Almanları hayran bırakırken, Türk donanması da organizasyona damga vurdu.

TÜRK DONANMASI, ALMANYA'YA DEMİRLEDİ

Türk donanmasına ait gemiler Almanya'nın Kiel Limanı'na demirledi. Askeri gemilerden Türk bayrağının yükseldiği anlar dikkat çekti.

"TÜRK ORDUSUNUN KURMAY AKLI KAZANDIRIR"

Milli Savunma Bakanlığı da tatbikata ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk ordusunun; Gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır!

Steadfast Dart-2026 Tatbikatı için 2.000 personel ile Almanya'ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor."

"TÜRK ORDUSU AÇIK FARKLA EN BÜYÜK KATKIYI SAĞLADI"

Öte yandan, tatbikatı yöneten NATO'nun Hollanda'daki Müşterek Kuvvetler Karargahı Komutanı General Ingo Gerhartz geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikata katkısından övgüyle söz etmişti.

Gerhartz, Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ile beraberindeki görev gücü ve kara kuvvetleriyle Türk ordusunun bu yılki tatbikata "açık farkla en büyük katkıyı sağladığını" söylemişti.

2 BİN TÜRK ASKERİ TATBİKATTA

TSK, söz konusu tatbikat için yaklaşık 2 bin askerden oluşan kuvvetini, sınırlarından yaklaşık 6 bin 450 kilometre uzaktaki Almanya'ya gönderdi.

Tatbikata katılan 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan askerlerin Almanya'da Türk bayraklı zırhlı araçlar ve ekipmanlarıyla çekilmiş görüntüleri özellikle sosyal medyada geniş yankı buluyor. Türkiye, 1 Temmuz 2025'te NATO taahhütleri kapsamında, ARF bünyesindeki Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı'nı üstlendiği için bu tatbikatta ağırlıklı bir rol oynuyor.

Bu kapsamda, Anadolu Deniz Görev Grubu'nda yer alan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun yanı sıra lojistik destek gemisi TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis fırkateynleri de tatbikatta yer alıyor.