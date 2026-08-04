Türk Gemilerine Karadeniz'de Saldırı - Son Dakika
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Türk Gemilerine Karadeniz'de Saldırı

Türk Gemilerine Karadeniz\'de Saldırı
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Dışişleri Bakanlığı, Türk gemileri Nadezhda ve Yaşar'a Karadeniz'de saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli iki sivil geminin 3 Ağustos akşamı Karadeniz'de saldırıya uğradığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada gemilerin Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı belirtildi.Novorossisk Limanı, Rusya'nın Karadeniz kıyılarında en büyük limanlarından birisi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nadezhda isimli gemideki yaralı 11 personelin Rusya'daki hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini, diğer mürettebatın otele yerleştirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.Müdürlük, gemide şu an itibarıyla herhangi bir yangın olmadığını ve müdahale süreci ile ilgili gerekli planlamaların sürdüğünü söyledi. Nadezhda'nın Samsun'a gittiği ve gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğunu bildirdi.Saldırının Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta gerçekleştiği biliniyor.Yaşar isimli gemideki durumla ilgili bilgi paylaşılmadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır" ifadelerine yer verildi.Bakanlık, taraflara Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

İlk bilgilere göre Nadezhda'daki üç personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildiriliyor.Gemidekilerin paylaştığı görüntülerde güvertenin ön bölümünde yaralıların olduğu görülüyor.BBC Türkçe bu görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamadı.Görüntüyü çeken kişi "ciddi yaralıların" olduğunu söylüyor.Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'de sık sık birbirlerinin gemilerini ve limanlarını hedef alıyor.28 Mayıs ve 22 Haziran'da yapılan saldırılarda en az beş Türk denizci yaralandı.

Kaynak: BBC

Dışişleri Bakanlığı, Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk Gemilerine Karadeniz'de Saldırı - Son Dakika

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