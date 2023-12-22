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THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti - Son Dakika
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THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 41 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

22.12.2023 - 20:51,  Güncelleme: 21:01
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Türk Hava Yolları (THY), cumartesi günü beklenen fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz."

Türk Hava Yolları, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti

AKOM'DAN FIRTINA UYARISI

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Türk Hava Yolları, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Türk Hava Yolları, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
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