Türk Kızılay Uganda'da 10 Su Kuyusu Açtı - Son Dakika
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Türk Kızılay Uganda'da 10 Su Kuyusu Açtı

Türk Kızılay Uganda\'da 10 Su Kuyusu Açtı
20.07.2025 10:19
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Türk Kızılay, Uganda'da 10 güneş enerjili su kuyusu açarak 50 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı.

ÇAD, Nijer, Senegal, Somali ve Uganda'da yardımseverlerin katkılarıyla su kuyuları açan Türk Kızılay, son olarak Uganda'da inşası tamamlanan güneş enerjili uzun ömürlü 10 su kuyusunun daha açılışını gerçekleştirdi. Türk Kızılay, böylece 50 bin ihtiyaç sahibinin temiz suya ulaşmasını sağladığını duyurdu. 2025 yılında 35 su kuyusu açmayı hedefleyen Türk Kızılay'ın bölge koşullarına uygun teknik altyapıyla hayata geçirdiği proje, suya ulaşmak için harcanan zamanı azaltarak üretime ve eğitime daha fazla zaman ayrılmasını sağlıyor.

'Bir Damla Umut Binlerce Hayat' sloganıyla yürüttüğü kampanyaya yardımseverlerin desteğini alan Türk Kızılay, Çad, Somali, Uganda, Nijer ve Senegal gibi suya erişimin kritik olduğu bölgelerde açtığı su kuyularıyla binlerce insanın yaşamına dokunmayı hedefliyor.

Uganda'nın Mayuge bölgesinde kirli suya bağlı olarak koleranın en çok görülen köylerinde ihtiyaç sahiplerinin sağlıklı suya erişmesi için güneş enerjili 10 su kuyusu açan Türk Kızılay, yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibinin yaşamını kolaylaştırdığını belirtti. Geçtiğimiz aylarda da Nijer'de aynı özelliklerde 12 su kuyusu açarak bölgede temiz su imkanı sağlayan Türk Kızılay, yıl sonuna kadar yardımseverlerin katkılarıyla güneş enerjili ve uzun ömürlü toplam 35 su kuyusunu tamamlamayı hedefliyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada su kuyuları hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Çabuk kirlenmeyen, kurak mevsimlerden etkilenmeyen su kuyuları, güneş panelli sistemiyle basit, rahat ve hızlı bir şekilde temiz suya ulaşabilmesini sağlıyor. Kuyular güneş panelinden aldığı elektrik enerjisini sondaj içindeki pompaya ileterek 10 tonluk deponun dolmasını sağlıyor. Kuyuların 10 tonluk depolarında hazır bulunan suyu ise 15 kişi aynı anda doldurarak zamandan tasarruf ediyor. Bir su kuyusundan bölge nüfusuna göre 7 bin insanın temiz su ihtiyacını karşılanabiliyor. Kuyuların bulunduğu bölgeye göre yalak sistemleri de eklenerek hayvancılıkla uğraşan toplulukların geçimi destekleniyor. Ortalama 10 yıl ve üzeri kullanım ömrü öngörülen kuyuların Türk Kızılay'ın saha ekipleri tarafından düzenli olarak takip edilerek sürdürülebilirliği sağlanıyor."

Yardımseverler, daha fazla su kuyusu açabilmeyi hedefleyen Türk Kızılay'ın 'Bir Damla Umut Binlerce Hayat' sloganıyla yürüttüğü kampanyasına Türk Kızılay'ın resmi web sitesinden katkı sağlayabiliyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kızılay, Afrika, Enerji, Yaşam, Dünya, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk Kızılay Uganda'da 10 Su Kuyusu Açtı - Son Dakika

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