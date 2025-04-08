Türk vatandaşı Kabe'de yaşadığı duruma isyan etti: Yerin dibine geçmemiz lazım - Son Dakika
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Dünya

Türk vatandaşı Kabe'de yaşadığı duruma isyan etti: Yerin dibine geçmemiz lazım

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Suudi polisi, Filistin bandanası takan bir Türk umreciyi Kabe'ye almadı ve vizesini iptal etmekle tehdit etti. Çektiği video ile duruma tepki gösteren vatandaş, ''Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım'' ifadelerine yer verdi.

08.04.2025 11:41
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Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret etmek üzere gelen bir Türk umreci, üzerinde Filistin bandanası bulunduğu için polis tarafından içeri alınmadı. Suudi polisi, umreciye vizesini iptal etmekle tehdit etti.

"YERİN DİBİNE GEÇMEMİZ LAZIM"

Tepkisini çektiği video ile dile getiren vatandaş, "Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım. İslam'ın doğduğu yerde İslam'ın şerefini koruyan Gazze'nin sembolünü kullanmak yasak" diyerek yaşadığı olaya isyan etti.

Türk vatandaşı Kabe\'de yaşadığı duruma isyan etti: Yerin dibine geçmemiz lazım

İnsan Hakları, Filistin, Gündem, Yaşam, Dünya, Polis, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk vatandaşı Kabe'de yaşadığı duruma isyan etti: Yerin dibine geçmemiz lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    BU FİLİSTİN E DESTEK BANDANA FALAN TAKMAKLA OLMUYOR, DELIKANLICA FİLİSTİN E GIDIP İSRAİL E KARSI SAVAŞMAK LAZIM 52 18 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Siyasal islamci susturan teyze bandana takınca Filistin de zulüm durmuyor 26 11 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    S.arabia kuralları neyse ona uyunuz S.arabia güzel ülke kutsal topraklar orda sahip çıkmalıyız 8 18 Yanıtla
  • slh123456:
    günaydın yenimi anladınız 24 0 Yanıtla
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