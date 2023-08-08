Türkiye'deki başıboş köpekler turistlerin de korkulu rüyası oldu

Başıboş köpek sorunu Türkiye'de son dönemde devasa boyutlara ulaştı. Son 15 yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin köpek saldırısına uğramasının ardından artık kuduz vakaları görülmeye başlanırken Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2008-2021 yılları arasındaki kuduz riskli temas sayısı 2 milyon 959 bin 338 oldu.

SAYI 500 BİNİ BULABİLİR

Yetkililer, son iki senede ise kuduz temaslı kişi sayısının 500 bini bulabileceğini söyledi. Bu, 15 yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin köpek tarafından ısırılması demek. 2008-2021 yılları arasında kuduzdan ölen kişi sayısı ise 22.

TÜRKİYE EN RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yüzden Türkiye'yi en riskli ülkeler arasında görüyor. ABD ve İngiltere gibi ülkeler de Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarına "Sokaklarda çok köpek var. Dikkatli olun" uyarısında bulunuyor.