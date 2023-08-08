Türkiye'deki başıboş köpekler turistlerin de korkulu rüyası oldu - Son Dakika
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Türkiye'deki başıboş köpekler turistlerin de korkulu rüyası oldu

08.08.2023 09:38

Türkiye'de son 15 yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin köpek saldırısına uğramasının ardından kuduz vakaları görülmeye başlanırken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2008-2021 yılları arasındaki kuduz riskli temas sayısı 2 milyon 959 bin 338 oldu. Yetkililer, son iki senede ise kuduz temaslı kişi sayısının 500 bini bulabileceğini belirtti. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en riskli ülkeler arasında görülüyor ve diğer ülkeler de Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarına köpekler konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

Başıboş köpek sorunu Türkiye'de son dönemde devasa boyutlara ulaştı. Son 15 yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin köpek saldırısına uğramasının ardından artık kuduz vakaları görülmeye başlanırken Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2008-2021 yılları arasındaki kuduz riskli temas sayısı 2 milyon 959 bin 338 oldu.

SAYI 500 BİNİ BULABİLİR

Yetkililer, son iki senede ise kuduz temaslı kişi sayısının 500 bini bulabileceğini söyledi. Bu, 15 yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin köpek tarafından ısırılması demek. 2008-2021 yılları arasında kuduzdan ölen kişi sayısı ise 22.

TÜRKİYE EN RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yüzden Türkiye'yi en riskli ülkeler arasında görüyor. ABD ve İngiltere gibi ülkeler de Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarına "Sokaklarda çok köpek var. Dikkatli olun" uyarısında bulunuyor.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • mesut yuksel: Bu çağda bu kafa, sanki Hindistanda yaşıyoruz. Yetkililere sesleniyorum, derhal yasayı değiştirin. Bu hayvanların barınaklarda tutulması şarttır. Bu hayvanlar kısırlaştırılmıyor. Köpekler gün geçtikçe vahşileşiyor. Bunu fark edemeyecek kadar cahilmisiniz ? İllaki birilerinin ölmesimi gerekiyor. Bu nasıl bir zihniyettir ? Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Dünya Sağlık Örgütü, Köpek Saldırısı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'deki başıboş köpekler turistlerin de korkulu rüyası oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'deki başıboş köpekler turistlerin de korkulu rüyası oldu - Son Dakika
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