Resmi rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon 600 bin kayıtlı göçmen bulunuyor. Bunların büyük bölümü ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden oluşuyor.
Bu nüfusun yüzde 97'si başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde yaşıyor.
Peki bir dış politika meselesi nasıl bir kent sorununa dönüştü?
"Göç ve Belediyeler" kitabının yazarı gazeteci Ercüment Akdeniz ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli gazeteci ve mülteci hakları aktivisti Jamal Mamo ile konuştuk.
Video-haber: Fatima Çelik
Son Dakika › Dünya › Türkiye'deki Suriyeli Göçmenlerin Kent Sorunu - Son Dakika
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ, amatör kameraya yansıdı. Bölgede etkisini sürdüren yağış, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Uzungeçit beldesinde aşırı yağışlar sonrası çığ meydana geldi. Yüksek rakımlı bölgeden belde merkezine düşen çığ amatör kameraya yansıdı.
Rusya'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların liderinin sorgulandığı görüntüler ortaya çıktı. Tacikistan'dan gelen diğer göçmenlerle birlikte bir pansiyonda yaşadıklarını söyleyen saldırgan, "İş bulamadım. Abdula bana para karşılığında insanları öldürmeyi teklif etti. Silahları onlar getirdi. Telegram üzerinden para aldık. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi. Bir diğer saldırgan ise kendilerine 5 bin 400 dolar ödül söz verildiğini itiraf etti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Mariahilfer caddesinde bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve protesto pankartları taşıdı. Sağanak nedeniyle konuşmalar kısa tutuldu. Göstericiler, Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması talebinde bulundu. Daha sonra göstericiler, insan hakları meydanına kadar yürüdü ve İsrail'i protesto eden sloganlar attı.
Cuma akşamı Moskova'da gerçekleşen saldırı, Rusya'nın son yıllarda gördüğü en büyük saldırıydı. Saldırıda yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırı, IŞİD tarafından üstlenildi. Saldırıda kullanılan yöntem ve saldırganların kimliği hakkında bilgiler bulunuyor. Saldırının arkasında IŞİD-H'nin olduğu düşünülüyor.
Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bırakan İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşları, dua ederek ve mum yakarak terörü lanetledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?