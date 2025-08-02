Türkiye\'den KKTC\'ye Polis Araçları Teslim Edildi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ve ile birlikte Lefkoşa'da, KKTC İçişleri Bakanlığı'na hibe edilen araçların teslim törenine katıldık. Kamu güvenliğinden afet yönetimine, dijital altyapıdan göç ve nüfus sistemlerine kadar birçok alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek için bütüncül bir vizyonla çalışıyoruz. Bugün teslim ettiğimiz 29 araç ve beraberindeki teknik donanım, sahada doğrudan karşılığı olan stratejik bir katkıdır. Türkiye olarak biz, günü kurtaran değil geleceği inşa eden adımlar atıyor; KKTC'nin kalkınma mücadelesini milli bir dava olarak görüyoruz. Bu vesileyle, bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçların ve teknik donanımların kardeş KKTC halkına hayırlı olmasını diliyor; projelerin hayata geçmesinde emeği geçen İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, AFAD'a ve sahada görev yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.