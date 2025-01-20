Türkiye'den sınır dışı edildi, İran'da idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye'den sınır dışı edildi, İran'da idam cezasına çarptırıldı

Türkiye'den İran'a sınır dışı edildikten sonra tutuklanan bir sanatçı, idam cezasına çarptırıldı. Sanatçı, daha önce dine hakaretten beş yıllık hapis cezası almıştı ancak savcının itirazı üzerine dava yeniden ele alındı ve bu kez peygambere hakaretten idam cezası verildi. Sanatçının çalkantılı geçmişi ve bu durum, İran'daki ifade özgürlüğü tartışmalarını alevlendirdi.

20.01.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralık 2023'te Türkiye'den İran'a sınır dışı edilmesinin ardından tutuklanan sanatçının davası idama mahkum edilmesinin ardından uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

AFP'nin İran gazetesi Etemad'a dayandırdığı habere göre, Tataloo'ya daha önce dine hakaretten verilen beş yıllık hapis cezası, savcının itirazıyla bozuldu.

Yüksek Mahkeme, davayı yeniden ele aldı ve 37 yaşındaki şarkıcıyı bu kez peygambere hakaretten suçlu bularak idam cezası verdi. Gazete, "Savcının itirazı kabul edildi ve dava yeniden açıldı. Sanık, bu kez idama mahkum edildi" ifadelerine yer verdi

1 AYDIR İRAN'DAYDI

İran merkezli "Front Page" gazetesi de Tahran Birinci Ceza Mahkemesi'nin, yeniden yapılan yargılamada Tataloo'ya en ağır cezayı verdiğini doğruladı. Sanatçı, sınır dışı edildiği Aralık 2023'ten bu yana İran'da tutuklu bulunuyordu.

Tataloo, yıllardır İran'da tartışmalı bir figür olarak biliniyor. Ünlü şarkıcının çalkantılı geçmişi, şimdi onu tarihin en sert yargı kararlarından biriyle karşı karşıya bıraktı. Yaşanan olay İran'daki ifade özgürlüğü tartışmalarını da alevlendirdi.

Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'den sınır dışı edildi, İran'da idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:43 Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 16:40:53. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den sınır dışı edildi, İran'da idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.