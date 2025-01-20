Türkiye'den sınır dışı edildi, İran'da idam cezasına çarptırıldı

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Aralık 2023'te Türkiye'den İran'a sınır dışı edilmesinin ardından tutuklanan sanatçının davası idama mahkum edilmesinin ardından uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

AFP'nin İran gazetesi Etemad'a dayandırdığı habere göre, Tataloo'ya daha önce dine hakaretten verilen beş yıllık hapis cezası, savcının itirazıyla bozuldu.

Yüksek Mahkeme, davayı yeniden ele aldı ve 37 yaşındaki şarkıcıyı bu kez peygambere hakaretten suçlu bularak idam cezası verdi. Gazete, "Savcının itirazı kabul edildi ve dava yeniden açıldı. Sanık, bu kez idama mahkum edildi" ifadelerine yer verdi

1 AYDIR İRAN'DAYDI

İran merkezli "Front Page" gazetesi de Tahran Birinci Ceza Mahkemesi'nin, yeniden yapılan yargılamada Tataloo'ya en ağır cezayı verdiğini doğruladı. Sanatçı, sınır dışı edildiği Aralık 2023'ten bu yana İran'da tutuklu bulunuyordu.

Tataloo, yıllardır İran'da tartışmalı bir figür olarak biliniyor. Ünlü şarkıcının çalkantılı geçmişi, şimdi onu tarihin en sert yargı kararlarından biriyle karşı karşıya bıraktı. Yaşanan olay İran'daki ifade özgürlüğü tartışmalarını da alevlendirdi.