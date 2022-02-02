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Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi - Son Dakika

Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi

02.02.2022 19:57

Türkiye-Ermenistan hattında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşların tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan 64 yolcunun bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi için başlatılan süreç kapsamında iki ülke arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Bu güzergahta Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan yerel saatle 18.00'de havalanan FlyOne hava yollarına ait uçak, İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Uçakta 64 yolcu bulunuyor.

"İKİ ÜLKE ARASINDA BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

FlyOne hava yollarının Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan, "Uzun aradan sonra Erivan ile İstanbul arasında hava yolu bağlantısının tekrar başlanmasına büyük önem vermekteyiz." dedi. Ananyan, uçuşların, iki ülke halkları arasındaki bağların güçlendirilmesine de katkı sağlayacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bunun neticesinde insanlar ve şehirler arasındaki ilişkiler güçleniyor. Ekonomik ve ticari ilişkileri hız kazanıyor. Turizm imkanlarıyla karşılıklı ziyaretler de artıyor. Bunu temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Uçuşların başlaması, aynı zamanda Türkiye'deki Ermeni cemaatinin Ermenistan ile bağlarını yakın tutmasını sağlamak konusunda da önem taşımaktadır."

Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
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Son Dakika Dünya Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi - Son Dakika
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