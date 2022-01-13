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Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşlar Şubat ayında başlıyor - Son Dakika
BBC

Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşlar Şubat ayında başlıyor

13.01.2022 14:49
Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşlar Şubat ayında başlıyor

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme çabaları çerçevesinde iki ülke arasında uçak seferleri başlıyor.

Türkiye ve Ermenistan temsilcileri, yıllar süren gerginlikten sonra yarın Moskova'da ilk görüşmelerini yapmaya hazırlanırken, iki ülke arasındaki uçuşların da başlayacağı bildirildi.

Reuters ajansının haberine göre, Pegasus Havayolları ile düşük fiyatlı hizmet sunan Moldovalı FlyOne şirketinin İstanbul- Erivan seferleri Şubat ayında başlayacak.

Pegasus, Erivan'a ilk seferini 2 Şubat'ta düzenleyecek. Dönüş seferi 3 Şubat'ta olacak.

Pegasus sözcüsü, haftada üç kez karşılıklı sefer yapılacağını açıkladı.

Rus haber ajansı TASS da, Moldova şirketi FlyOne'ın ilk Erivan-İstanbul seferini yine 2 Şubat'ta düzenleyeceğini bildirdi.

Türkiye ile Ermenistan arasında yıllardır diplomatik ve ekonomik ilişki bulunmuyor.

Türkiye ve Ermenistan 2009 yılında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmış, ancak Azerbaycan'ın muhalefeti nedeniyle ilerleme sağlanamamıştı.

Türkiye'nin Karabağ operasyonunda Azerbaycan'a verdiği destek de iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Aralık ayında TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında diyalog başlatmak için özel temsilciler atanacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Türkiye ile Ermenistan'ın attığı adımı "isabetli" bulduğunu belirterek, "Biz her konuyu Azerbaycan'la koordine ediyoruz, konuşuyoruz, onlarla beraber karar veriyoruz; özel temsilci atıyoruz, büyükelçilik değil. İleride normalleşirse, Ermenistan bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse yarın büyükelçilik de açılabilir bu normalleşme sürecinde. Bu konuda da yine Azerbaycan'la birlikte karar veririz" diye konuştu.

Ermenistan da, Türkiye ve Azerbaycan'ı Nahçıvan özerk bölgesi üzerinden birbirine bağlayacak olan koridora karşı çıkmasına karşın, özel temsilci atadı.

Özel temsilciler, yarın Moskova'da yapılacak görüşmede doğrudan diyalog yoluyla ilişkilerin normalleşmesine ilişkin bir yol haritası oluşturmaya çalışacak.

Görüşmelerin neticesinde, Ermenistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı ambargonun da kaldırılması bekleniyor.

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Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşlar Şubat ayında başlıyor - Son Dakika Dünya

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