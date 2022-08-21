Erdoğan ile Putin yakınlaşması ABD'yi rahatsız etti! Türkiye'ye skandal yaptırım uyarısı - Son Dakika
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Erdoğan ile Putin yakınlaşması ABD'yi rahatsız etti! Türkiye'ye skandal yaptırım uyarısı

21.08.2022 08:58
Erdoğan ile Putin yakınlaşması ABD'yi rahatsız etti! Türkiye'ye skandal yaptırım uyarısı

Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Batılı diplomatlara bir yenisi daha eklendi. ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wall Adeyemo'nun, Türkiye'ye skandal bir yaptırım uyarısında bulunarak "Rus şirket ve kurumları ve vatandaşlarının, Türkiye'yi ABD ve diğer 30 ülkenin uyguladığı yaptırımlardan kurtulmak için kullandığına dair endişelerimiz var" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Rusya'nın 24 Şubat'tan beri Ukrayna'yı işgal etmesi uluslararası kamuoyunun birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ukrayna'ya saldıran Moskova yönetimine Batı ülkeleri yaptırım uygularken, iki ülke arasında arabuluculuk çabası içinde olan Ankara'ya skandal bir uyarı ABD'den geldi.

YAKINLAŞMA BATI'YI RAHATSIZ ETTİ

Son haftalarda Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmadan rahatsızlık duyulduğunu sık sık gündeme getiren Batılı diplomatlara biri daha eklendi. ABD'nin Türkiye'yi, Rusya ile yakınlaşmadan ve ekonomik işbirliği planlarından dolayı olası bir yaptırım senaryosu konusunda uyardığı ortaya çıktı.

"ENDİŞELERİMİZ VAR"

ABD Hazine Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin önceki gün Türk mevkidaşını uyardığı kaydedildi. ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wall Adeyemo, Türk mevkidaşı Yunus Elitaş'a, "Rus şirket ve kurumları ve vatandaşlarının, Türkiye'yi ABD ve diğer 30 ülkenin uyguladığı yaptırımlardan kurtulmak için kullandığına dair endişelerimiz var" dediği öğrenildi.

"TÜRKİYE'NİN POZİSYONU HİÇ DEĞİŞMEDİ"

İki isim arasındaki telefon görüşmesinde taraflar arasında Rusya'ya yaptırımların uygulanması konusunda görüşmelerin gerçekleştiği de belirtildi. Öte yandan Türkiye'den yapılan açıklamada ise, "Elitaş, Türkiye'nin mevcut süreçte ve yaptırımlarda pozisyonunun değişmediğini söyledi" denildi. Sözcü'de yer alan habere göre Ankara'nın olası bir yaptırım ihlaline izin vermeyeceği de belirtildi.

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Son Dakika Dünya Erdoğan ile Putin yakınlaşması ABD'yi rahatsız etti! Türkiye'ye skandal yaptırım uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ile Putin yakınlaşması ABD'yi rahatsız etti! Türkiye'ye skandal yaptırım uyarısı - Son Dakika
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