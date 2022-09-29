ABD zırhlılarını adalara sevk eden Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı mesaj: Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır - Son Dakika
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ABD zırhlılarını adalara sevk eden Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı mesaj: Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır

29.09.2022 14:10

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Atina yönetiminin adalara ABD zırhlılarını sevk etmesiyle zirveye tırmanırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis, üstü kapalı bir şekilde Türkiye'ye saldırarak "Hazır bir şekilde beklemeli ve birlik olmalıyız. Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da "Bazılarının gerçekte olmayan düşmanlar yaratarak kamuoyunu zehirlemesi çok büyük bir hatadır" sözleriyle eleştirdi.

Son aylarda Ankara- Atina hattında tansiyon hızla yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis üstü kapalı bir şekilde Türkiye'ye mesaj verdi. "Teğmen Vlachakos" isimli savaş gemisinin kullanıma açılması için düzenlenen etkinlikte konuşan Miçotakis, "Sınırlarımız mavidir, gri değildir. Hükümetimizin önceliği silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmektir" dedi.

"HAZIR BİR ŞEKİLDE BEKLEMELİ VE BİRLİK OLMALIYIZ"

Miçotakis, üstü kapalı bir şekilde de Türkiye'ye saldırdı. Miçotakis, "Burada savunma planımızı ya da insan gücümüzü konuşmaya gerek yok, hazır bir şekilde beklemeli ve birlik olmalıyız. Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır. 21'inci yüzyıl, önceki yüzyılların emperyal vizyonuna uygun değildir" yorumunu yaptı.

"BAZILARININ KAMUOYUNU ZEHİRLEMESİ ÇOK BÜYÜK BİR HATADIR"

Miçotakis isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken, "Sorunlar barışçı ve uluslararası yasalar çerçevesince çözülmelidir. Bazılarının gerçekte olmayan düşmanlar yaratarak kamuoyunu zehirlemesi çok büyük bir hatadır" dedi.

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Son Dakika Dünya ABD zırhlılarını adalara sevk eden Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı mesaj: Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD zırhlılarını adalara sevk eden Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı mesaj: Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır - Son Dakika
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